Алтайские судебные приставы за 2022 год взыскали с должников 24 млрд рублей

Приставы превысили прошлогодний показатель почти на 15 млрд рублей

20 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

Дмитрий Лабутин / Фото: amic.ru

Судебные приставы Алтайского края в 2022 году взыскали с должников 24,2 млрд рублей. Это почти на 15 млрд рублей больше, чем в 2021-м, рассказал главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин на пресс-конференции 20 февраля.

Серьезный рост произошел потому, что в этом году деньги выплатили те, кто имел крупные долги, объяснил Дмитрий Лабутин. Так, одно юрлицо отдало сразу несколько миллиардов рублей, отметил он.

По словам Лабутина, каждый судебный пристав в прошлом году взыскал около 60 млн рублей. В бюджеты разных уровней служба судебных приставов перечислила 2,5 млрд рублей.

Всего в Главное управление судебных приставов поступило более 1,1 млн исполнительных документов.

За 2022 год судебные приставы возбудили более 11 тысяч административных дел. Из них более двух тысяч – за уклонение от уплаты алиментов, 1,6 тысячи – за неуплату административных штрафов и 2,6 тысячи – за неисполнение требований исполнительных документов неимущественного характера.

Более четырёх тысяч дел они уже рассмотрели и назначили по ним штрафы на общую сумму более 106 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году установили местонахождение 1,7 тысячи должников. Из них более тысячи человек имели задолженность по алиментам.