Алтайские суды устроят день открытых дверей для журналистов

Сотрудники СМИ смогут изучить залы судебных заседаний, кабинеты судей и работников аппарата суда, а также ознакомиться с работой современного судебного оборудования

03 июня 2024, 18:38, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com

21 июня суды Алтайского края проведут день открытых дверей для журналистов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, цели мероприятия – эффективное взаимодействие с общественностью и СМИ в целях полного и объективного освещения деятельности судебной системы, повышение уровня открытости и доступности информации о ее деятельности.

Мероприятие состоится в формате открытого диалога с участием руководства суда, представителей судейского корпуса, а также руководителей структурных подразделений. Журналисты смогут изучить залы судебных заседаний, кабинеты судей и работников аппарата суда, другие помещения суда. Также представителям СМИ предложат ознакомиться с работой оборудования по допросу скрытого свидетеля, комплексами аудиовидеофиксации судебных процессов и видеоконференцсвязи.

21 июня представители СМИ смогут посетить Алтайский краевой суд, Арбитражный суд Алтайского края, Барнаульский гарнизонный военный суд, районные суды Барнаула, районные суды Алтайского края и судебные участки. Для посещения потребуется иметь с собой удостоверение журналиста.