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Алтайские сыроделы рассказали об итогах "Продэкспо" и расширении присутствия на рынке

В выставке приняли участие БМК, "Киприно" и Логовская сыроварня

17 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Сыр / Фото: unsplash.com / Alexander Maasch
Сыр / Фото: unsplash.com / Alexander Maasch

Алтайские сыры расширяют присутствие на российском рынке – этому способствуют многочисленные выставки, где компании выставляют свои премьерные линейки и получают возможность заключить контракты с новыми покупателями. В частности, уже заслуженно "сырный" регион презентовал себя на московской выставке "Продэкспо".

Один из ее участников – крупный игрок местного пищепрома Барнаульский молочный комбинат (БМК). Подробностями мероприятия и планами в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделилась директор БМК Наталья Кишкина. Она отметила, что в этом году предприятие запускает новую линейку выдержанных сыров Romber, новую торговую марку полутвердых сыров "Частица Алтая" и сыр "Манжерок".

"Гостям нашего стенда первым посчастливилось познакомиться с новинками как визуально, так и попробовать их на вкус. Было более сотни встреч и переговоров с байерами сетей, с которыми уже плодотворно работаем. Есть и новые, интересные для нас предложения. Достигнуты предварительные договоренности с партнерами из стран СНГ, в ближайшее время планируем начать отгрузки", – рассказала Кишкина.

Наряду с расширением поставок вырастут и мощности: в подразделении "Быстрянка" завод в этом году увеличит суточную выработку с 24 до 35 тонн сыра в сутки. Подтверждением качества БМК стали золотые медали для семи сыров в конкурсе "Лучший продукт".

Другая сыродельческая компания "Киприно" привезла с "Продэкспо" золотые награды за твердый сыр "Алтайский", полутвердый Light, а также за девятимесячный пармезан "Алтареджио". "Киприно" расширяет позиции с помощью модернизации. В частности, на Третьяковском заводе реконструировали сырцеха – ввели в действие машины премиум-сегмента.

Итальянским сыром, но родом с Алтая удивляла поставщиков на выставке Логовская сыроварня. Как рассказал руководитель производства Антон Жданов, группу продуктов, изготовленных на оборудовании и по технологиям этой страны, объединили в новую торговую марку – "Бачиталия из Алтая с любовью".

"Это линейка итальянских сортов сыра: буррата, страчателла, моцарелла для пиццы, фреш моцарелла. У нас представлены эти позиции были в последнее время в Логовской сыроварне, и мы сейчас презентуем новую торговую марку, которая будет представлять эту линейку сыров", – поделился он.

Главными планами на 2025-й производитель называет запуск в продажу собственной франшизы. Число магазинов Логовской сыроварни увеличат, чтобы еще больше людей приобщились к многогранному миру сыроделия. 

Отметим, что производством сыра в крае занимаются более полусотни предприятий. За год они выпустили 300 наименований сыра на 66 тысяч тонн. При этом показатели только растут, подтверждая статус сырного региона России.

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