Алтайские таможенники передали интернату 862 литра конфискованного масла
Продукт пытались нелегально вывезти из страны
02 февраля 2024, 15:04, ИА Амител
Подсолнечное масло / Фото: Алтайская таможня
В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 862 литра конфискованного подсолнечного масла.
Как сообщили на алтайской таможне, продукт пытались вывезти из страны нелегально: у нарушителей не было декларации, подтверждающей его качество и безопасность.
По решению суда партию масла на сумму 80 тысяч рублей конфисковали. В дальнейшем таможенники получили декларацию о соответствии и решили передать продукт в соцучреждение.
15:29:40 02-02-2024
Давно пора , а то же уничтожалось все.
15:55:09 02-02-2024
А может оно отравленное