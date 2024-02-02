Алтайские таможенники передали интернату 862 литра конфискованного масла

Продукт пытались нелегально вывезти из страны

02 февраля 2024, 15:04, ИА Амител

Подсолнечное масло / Фото: Алтайская таможня

В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 862 литра конфискованного подсолнечного масла.

Как сообщили на алтайской таможне, продукт пытались вывезти из страны нелегально: у нарушителей не было декларации, подтверждающей его качество и безопасность.

По решению суда партию масла на сумму 80 тысяч рублей конфисковали. В дальнейшем таможенники получили декларацию о соответствии и решили передать продукт в соцучреждение.