Алтайские таможенники передали военным 30 кубометров конфискованного леса

Партию древесины выявили в ходе проведения таможенного досмотра

05 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Конфискованный лес / Фото: Алтайская таможня

Сотрудники Алтайской таможни передали на нужды военных почти 30 кубометров пиломатериалов, конфискованных судом по делу об административном правонарушении, сообщает ведомство.

"Выявили партию древесины в ходе проведения таможенного досмотра. Организация экспортировала груз в нарушение требований законодательства, заявив недостоверные сведения о товаре, что послужило поводом для возбуждения дела об административном правонарушении", – рассказали в таможне.

В ведомстве отметили, что в 2024 году передали в социальное учреждение и Народный фронт три партии конфискованных товаров (масло подсолнечное, масло моторное и мука пшеничная), а также передали военным 2,5 тыс. автотоваров.