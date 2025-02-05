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Алтайские таможенники передали военным 30 кубометров конфискованного леса

Партию древесины выявили в ходе проведения таможенного досмотра

05 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Конфискованный лес / Фото: Алтайская таможня
Конфискованный лес / Фото: Алтайская таможня

Сотрудники Алтайской таможни передали на нужды военных почти 30 кубометров пиломатериалов, конфискованных судом по делу об административном правонарушении, сообщает ведомство.

"Выявили партию древесины в ходе проведения таможенного досмотра. Организация экспортировала груз в нарушение требований законодательства, заявив недостоверные сведения о товаре, что послужило поводом для возбуждения дела об административном правонарушении", – рассказали в таможне.

В ведомстве отметили, что в 2024 году передали в социальное учреждение и Народный фронт три партии конфискованных товаров (масло подсолнечное, масло моторное и мука пшеничная), а также передали военным 2,5 тыс. автотоваров.

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Алтайский край Таможня

Комментарии 4

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Гость

17:28:57 05-02-2025

Россияне своим делятся
А таможня геройствует конфискатом.

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Гость

17:51:49 05-02-2025

Гость (17:28:57 05-02-2025) Россияне своим делятся А таможня геройствует конфискатом... Ты на таможню батон не кроши!

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Гость

21:14:28 05-02-2025

где можно этот лес купить по сниженной цене:!

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Гость

09:59:20 06-02-2025

Гость (21:14:28 05-02-2025) где можно этот лес купить по сниженной цене:!... Нигде. Там уже всё раскупили за так.

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