Алтайские таможенники пресекли ввоз запрещенного в России препарата для похудения
В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
17 мая 2023, 19:22, ИА Амител
Алтайские таможенники пресекли контрабандный ввоз опасных таблеток для похудения. Как сообщает пресс-служба региональной таможенной службы, жительница Барнаула попыталась ввести сильнодействующие вещества из Казахстана, однако сотрудники ведомства остановили ее автомобиль на границе.
При досмотре в багаже были обнаружились девять коробок с таблетками китайского производства. Препараты отправили на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин. Общий вес нелегального вещества — 87 граммов.
В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.
19:35:06 17-05-2023
Хотела похудеть, скорее всего не зная, что эти вещества запрещены в России. За 3-7 лет и похудеет. Вот так купишь, что-нибудь за границей, не зная, что в России запрещена, и прилипнешь на 3-7 лет..
06:55:44 18-05-2023
Как теперь толстым бабам жить ?
09:13:50 18-05-2023
Шта? Сибутромин, правда под другим названием, вполне свободно продается в аптеках, даже рецепт никто не спрашивает.
13:43:13 18-05-2023
ыть (09:13:50 18-05-2023) Шта? Сибутромин, правда под другим названием, вполне свободн... ))) точно даже в онлайн аптеках без проблем находится