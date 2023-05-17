Алтайские таможенники пресекли ввоз запрещенного в России препарата для похудения

В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

17 мая 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: пресс-служба алтайской таможни

Алтайские таможенники пресекли контрабандный ввоз опасных таблеток для похудения. Как сообщает пресс-служба региональной таможенной службы, жительница Барнаула попыталась ввести сильнодействующие вещества из Казахстана, однако сотрудники ведомства остановили ее автомобиль на границе.

При досмотре в багаже были обнаружились девять коробок с таблетками китайского производства. Препараты отправили на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин. Общий вес нелегального вещества — 87 граммов.

В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.