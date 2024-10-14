Алтайские таможенники пресекли вывоз 7,8 тысячи кубометров леса за границу

Специалисты выявили 218 нарушений

14 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба таможни Алтайского края

Мобильные группы Алтайской таможни за девять месяцев 2024 года не позволили вывезти из России свыше 7,8 тысячи кубометров леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это время таможенники выявили 218 нарушений при перемещении лесоматериалов из России за границу автомобильным транспортом. Деятельность мобильных групп ведется во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю, МВД, Россельхознадзором и Ространснадзором.

Наиболее частыми нарушениями становятся неправильно оформленные документы, сопровождающие древесину, попытки вывоза грубообрусованных лесоматериалов через автомобильные пункты пропуска, в которых вывоз таких товаров не может осуществляться, а также недекларирование или дозагрузка партий леса по пути следования.

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"), изъято более 114 кубометров пиломатериалов, а также десять дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование или недостоверное декларирование товаров"). Кроме того, возбуждено еще 27 дел об административных правонарушениях.