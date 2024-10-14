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Алтайские таможенники пресекли вывоз 7,8 тысячи кубометров леса за границу

Специалисты выявили 218 нарушений

14 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба таможни Алтайского края
Фото: пресс-служба таможни Алтайского края

Мобильные группы Алтайской таможни за девять месяцев 2024 года не позволили вывезти из России свыше 7,8 тысячи кубометров леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это время таможенники выявили 218 нарушений при перемещении лесоматериалов из России за границу автомобильным транспортом. Деятельность мобильных групп ведется во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю, МВД, Россельхознадзором и Ространснадзором.

Наиболее частыми нарушениями становятся неправильно оформленные документы, сопровождающие древесину, попытки вывоза грубообрусованных лесоматериалов через автомобильные пункты пропуска, в которых вывоз таких товаров не может осуществляться, а также недекларирование или дозагрузка партий леса по пути следования.

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов"), изъято более 114 кубометров пиломатериалов, а также десять дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование или недостоверное декларирование товаров"). Кроме того, возбуждено еще 27 дел об административных правонарушениях.

Алтайский край Происшествия Таможня

Комментарии 1

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Гость

14:15:27 14-10-2024

этот лес подарите многодетным семьям на стройку

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