Алтайские таможенники возбудили шесть дел о контрабанде леса
В одном из случаев древесину пытались вывезти по поддельным документам
04 июля 2024, 14:31, ИА Амител
Алтайские таможенники в 2024 году возбудили шесть уголовных дел о контрабанде леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с сотрудниками ФСБ они пресекли вывоз из страны 450 кубометров лесоматериала на сумму 6,1 млн рублей. Также пресечен контрабандный вывоз свыше 95 кубометров древесины на сумму почти 1,2 млн рублей.
В одном из случаев таможенники установили, что руководитель деревоперерабатывающего предприятия изготовил документы с недостоверными сведениями о внешнеэкономической сделке и ее условиях, а также о происхождении лесоматериалов и переместил за пределы страны 32 кубометра древесины стоимостью 147,2 тыс. руб.
14:45:34 04-07-2024
Что толку??? Всё продолжают "контрабандировать!" - не взирая ни на что!
15:52:52 04-07-2024
они пресекли вывоз из страны 450 кубометров --- А сколько не пресекли?