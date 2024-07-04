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Алтайские таможенники возбудили шесть дел о контрабанде леса

В одном из случаев древесину пытались вывезти по поддельным документам

04 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Контрабанда леса / Фото: Алтайская таможня
Контрабанда леса / Фото: Алтайская таможня

Алтайские таможенники в 2024 году возбудили шесть уголовных дел о контрабанде леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с сотрудниками ФСБ они пресекли вывоз из страны 450 кубометров лесоматериала на сумму 6,1 млн рублей. Также пресечен контрабандный вывоз свыше 95 кубометров древесины на сумму почти 1,2 млн рублей. 

В одном из случаев таможенники установили, что руководитель деревоперерабатывающего предприятия изготовил документы с недостоверными сведениями о внешнеэкономической сделке и ее условиях, а также о происхождении лесоматериалов и переместил за пределы страны 32 кубометра древесины стоимостью 147,2 тыс. руб. 

Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

14:45:34 04-07-2024

Что толку??? Всё продолжают "контрабандировать!" - не взирая ни на что!

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Гость

15:52:52 04-07-2024

они пресекли вывоз из страны 450 кубометров --- А сколько не пресекли?

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