Алтайские таможенники возбудили шесть дел о контрабанде леса

В одном из случаев древесину пытались вывезти по поддельным документам

04 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Контрабанда леса / Фото: Алтайская таможня

Алтайские таможенники в 2024 году возбудили шесть уголовных дел о контрабанде леса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с сотрудниками ФСБ они пресекли вывоз из страны 450 кубометров лесоматериала на сумму 6,1 млн рублей. Также пресечен контрабандный вывоз свыше 95 кубометров древесины на сумму почти 1,2 млн рублей.

В одном из случаев таможенники установили, что руководитель деревоперерабатывающего предприятия изготовил документы с недостоверными сведениями о внешнеэкономической сделке и ее условиях, а также о происхождении лесоматериалов и переместил за пределы страны 32 кубометра древесины стоимостью 147,2 тыс. руб.