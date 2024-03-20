Алтайские типографии стали чаще работать с предприятиями из других регионов РФ

Благодаря поддержке гарантийного фонда МСП печатники смогли закупить современное оборудование

20 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Типографские буквы / Фото: unsplash.com

Типографии Алтайского края стали чаще сотрудничать с предприятиями из других регионов России. Благодаря поддержке гарантийного фонда МСП печатники смогли закупить современное оборудование, что улучшило качество продукции, сообщает радио Business FM* Барнаул.

Например, 15 миллионов рублей взяла под поручительство барнаульская типография "Лейбл групп". Эта компания использует флексопечать – таким способом делают этикетки для продуктов и бытовой химии. Две недели назад в печатном цехе запустили новый мощный станок, рассказал директор типографии Алексей Утовкин.

"С помощью этого оборудования можем запечатывать теперь тонкие пленки: производить этикетку сухую, оборотную и термоусадочную. Оборудование позволяет печатать со скоростью до 150 метров в минуту. Мы можем в течение рабочей смены изготовить порядка трех миллионов этикеток", – сказал Утовкин.Увеличив ассортимент продукции, компания нашла новых клиентов. Кроме того, оборудование проще в использовании: поэтому специально нанимать и обучать людей для работы на нем не потребовалось. Хотя кадровый голод имеется: только в печатный цех готовы принять еще пятерых. Типографии в этом году исполняется 10 лет, и расширять планируют не только штат, но и оснащение: по словам коммерческого директора Ивана Котлярова, "Лейбл групп" планирует вскоре купить новые станки.

В два раза старше нее еще одна барнаульская типография – "Корвус". Здесь делают упаковку для таблеток, БАДов, чая и косметики. Предприятие получало поддержку МСП трижды. Обновив оборудование, компания в несколько раз увеличила свою производительность, и нужно было закупить много сырья. Именно на это пошли средства льготного займа, делится замдиректора типографии Борис Камзин.

"В первую очередь мы потратили деньги на картон, на котором мы изготавливаем картонную упаковку. Кроме картона, мы приобретаем также краски, печатные формы, изготавливаем клише для тиснения конгрева, штампы для вырубки картонной упаковки, приобретаем клей для склейки этой упаковки и все сопутствующие товары", – сказал Камзин."Корвус" уже давно отказался от выпуска другой продукции. По словам замдиректора, делать те же плакаты может любая типография, а вот изготовителей картонной упаковки на рынке – единицы. Нужно соблюдать массу тонкостей. Например, чтобы упаковка вышла качественной, вода на производстве должна иметь определенные рН и электропроводность: весной и осенью водопроводная вода меняется, а здесь ее пропускают через специальный фильтр. В цехе постоянно регулируют температуру и влажность. В этом помогают современные приборы.

Отметим, что на сегодняшний день алтайская типография смогла выйти на федеральный уровень – открыла свое представительство в Москве и разрабатывает упаковку для ведущих российских препаратов.

* Business FM ("Бизнес ФМ")