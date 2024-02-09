Алтайские ученые нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения

Ранее резерваты обнаруживали только в трех местах России и Монголии

09 февраля 2024, 08:16, ИА Амител

Астрагал замечательный / Сайлюгемский нацпарк

На Алтае ученые нашли крупнейшую популяцию вымирающего растения. Об этом рассказали в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка.

Ранее резерваты астрагала замечательного находили только в трех местах России и Монголии.

"Территория Сайлюгемского национального парка является уникальной по числу имеющихся здесь редких видов растений. Это в очередной раз подтвердили научные исследования сотрудников национального парка. Обнаруженный летом прошлого года резерват астрагала замечательного это подтверждает", – отметил автор исследования Игорь Волков.

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования с полученным растением, а также планируют сохранять популяцию очень редких цветов.