Алтайских пчеловодов заранее предупреждают о предстоящей обработке полей

Информация об этом публикуется в СМИ

11 июня 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае пчеловодов заблаговременно предупреждают о предстоящей обработке полей. Об этом рассказал в телеграм-канале Виктор Томенко.

"Поэтому по моему поручению в крае была налажена система заблаговременного уведомления пчеловодов об обработке полей", – написал глава региона.

Получить предупреждения можно в системе Минсельхоза региона "Респак". Он добавил, что оповещения для пчеловодов также будут публиковаться в СМИ.

Глава региона надеется на ответственное отношение как пчеловодов, так и фермеров.