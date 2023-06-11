Алтайских пчеловодов заранее предупреждают о предстоящей обработке полей
Информация об этом публикуется в СМИ
11 июня 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
В Алтайском крае пчеловодов заблаговременно предупреждают о предстоящей обработке полей. Об этом рассказал в телеграм-канале Виктор Томенко.
"Поэтому по моему поручению в крае была налажена система заблаговременного уведомления пчеловодов об обработке полей", – написал глава региона.
Получить предупреждения можно в системе Минсельхоза региона "Респак". Он добавил, что оповещения для пчеловодов также будут публиковаться в СМИ.
Глава региона надеется на ответственное отношение как пчеловодов, так и фермеров.
14:31:12 11-06-2023
А у людей падёж, от китайской химии, которой импортозамещатели обрабатывают поля, не случится ?
14:54:00 11-06-2023
Если пасека стационарная и находится на территории населённого пункта. предупреждения бессмысленны - пчёлы погибнут. да и людям с животными достанется неслабо. Необходимо ввести санитарные зоны километров 15 в радиусе от сёл, в которых запретить хим. обработку полей. Любители лёгких денег на выращивании рапса пусть это делают подальше от пчёл и людей. А вообще-то пора применить меры к чиновникам за бездействие при неправильном примении фермерами ядохимикатов.
22:17:26 11-06-2023
CAPSAIZIN (14:54:00 11-06-2023) Если пасека стационарная и находится на территории населённо... отличная идея про км вокруг населенных пунктов!!! и подворье будет спасено, и край получи потенциал развития в продсекторе! да и на всякий случай, поголовье, мало ли что...
16:02:17 11-06-2023
А что им пчелам в это время кушать?
18:45:01 11-06-2023
Пчёлы будут кушать всё то же,что и раньше, но без рапса.Кстати, мед с крестоцветных (в том числе и рапса) далеко не самого лучшего качества, оставлять его пчёлам в зимовку не рекомендуется.
19:16:42 11-06-2023
Сообщают пчеловодам о том, что на полях распылят дрянь какую-нибудь - это чтобы они пчелам передали эту информацию? Мол, "посидите дома пару дней" или "туда не летайте, летите в другую сторону"))