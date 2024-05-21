Алтайских подростков приглашают принять участие в конкурсе "Школьный агростартап"

Авторов самых оригинальных и перспективных бизнес-идей для сельских территорий наградят памятными призами

21 мая 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8KYGCN

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Россельхозбанка

Российский союз сельской молодежи объявил о старте конкурса "Школьный агростартап". Его проводят в рамках программы "Кадры для села" от РССМ и Росмолодежи при поддержке Россельхозбанка. Сразиться за победу приглашают команды учеников от 14 до 18 лет школ из Алтайского края и Республики Алтай. Конкурс пройдет в четыре этапа, три из которых дистанционные.

Первый этап

На этом этапе участникам необходимо оформить заявку на сайте с описанием своего бизнес-плана. Ее рассмотрит профессиональное жюри, состоящее из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций.

Направления для бизнес-планирования:

"Растениеводство";

"Животноводство";

"Сельский туризм";

"Свободное направление".

Второй этап

Включает онлайн-курс по предпринимательству с участием экспертов и профильных организаций. Все участники, успешно завершившие обучение, получат именной электронный сертификат. Также на этом этапе команды формируют бизнес-планы для участия в региональном, третьем этапе.

Третий этап

Здесь экспертный совет рассмотрит и оценит заявки по следующим показателям:

экономическая эффективность проекта, обоснованность бизнес-плана, уровень проработки;

привязка к местности, использование уникального потенциала территории (с учетом специализации и возможностей кооперации);

привлечение инвестиций, господдержки, разнообразие привлекаемых источников и ресурсов;

оригинальность и перспективность бизнес-идеи для сельских территорий.

Финал

В очном финале конкурса, который пройдет в ноябре 2024 года, примут участие более 100 человек. Им предстоит оригинально презентовать свой продукт, бизнес-план и логотип, а также пройти блиц-опрос от экспертов конкурса.

Победители получат дипломы и памятные призы от организаторов проекта. Также им вручат сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов, необходимые для сельского бизнеса.

Подать заявку на участие можно до 31 мая 2024 года на сайте молодежьсела.рф в разделе проекта "Школьный агростартап".

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Россельхозбанка

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