Алтайских подростков приглашают принять участие в конкурсе "Школьный агростартап"
Авторов самых оригинальных и перспективных бизнес-идей для сельских территорий наградят памятными призами
21 мая 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8KYGCN
Российский союз сельской молодежи объявил о старте конкурса "Школьный агростартап". Его проводят в рамках программы "Кадры для села" от РССМ и Росмолодежи при поддержке Россельхозбанка. Сразиться за победу приглашают команды учеников от 14 до 18 лет школ из Алтайского края и Республики Алтай. Конкурс пройдет в четыре этапа, три из которых дистанционные.
Первый этап
На этом этапе участникам необходимо оформить заявку на сайте с описанием своего бизнес-плана. Ее рассмотрит профессиональное жюри, состоящее из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций.
Направления для бизнес-планирования:
- "Растениеводство";
- "Животноводство";
- "Сельский туризм";
- "Свободное направление".
Второй этап
Включает онлайн-курс по предпринимательству с участием экспертов и профильных организаций. Все участники, успешно завершившие обучение, получат именной электронный сертификат. Также на этом этапе команды формируют бизнес-планы для участия в региональном, третьем этапе.
Третий этап
Здесь экспертный совет рассмотрит и оценит заявки по следующим показателям:
- экономическая эффективность проекта, обоснованность бизнес-плана, уровень проработки;
- привязка к местности, использование уникального потенциала территории (с учетом специализации и возможностей кооперации);
- привлечение инвестиций, господдержки, разнообразие привлекаемых источников и ресурсов;
- оригинальность и перспективность бизнес-идеи для сельских территорий.
Финал
В очном финале конкурса, который пройдет в ноябре 2024 года, примут участие более 100 человек. Им предстоит оригинально презентовать свой продукт, бизнес-план и логотип, а также пройти блиц-опрос от экспертов конкурса.
Победители получат дипломы и памятные призы от организаторов проекта. Также им вручат сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов, необходимые для сельского бизнеса.
Подать заявку на участие можно до 31 мая 2024 года на сайте молодежьсела.рф в разделе проекта "Школьный агростартап".
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