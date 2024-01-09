Награды вручили за многолетний добросовестный труд

09 января 2024, 10:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайских спортивных функционеров поощрили благодарностью Владимира Путина. Распоряжение опубликовано на сайте "Президент России".

Так, за многолетний труд и заслуги в спорте благодарность объявлена руководителю барнаульской футбольной школы Смертина Евгению Татаринцеву и тренеру краевой школы волейбола "Заря Алтая" Ольге Кутузовой. Татаринцев бессменно возглавляет СШОР Алексея Смертина с момента ее основания в 2006 году.

За это время ряд выпускников спортшколы стали профессиональными футболистами. В частности, это Анна Беломытцева и Артем Карпукас. Самым известным воспитанником "Зари Алтая" является волейболист новоуренгойского "Факела" Матвей Пипуныров, который по итогам сезона 2022/23 вошел в символическую сборную молодежного чемпионата России как лучший нападающий.