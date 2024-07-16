Алтайским бойцам в зону СВО отправили из Барнаула груз с техникой, авто и мотоциклами
Также военнослужащим доставят индивидуальные посылки
16 июля 2024, 18:45, ИА Амител
Машины, мотоциклы и другую технику отправили 16 июля из Барнаула алтайским военнослужащим в зону специальной военной операции. Организаторами выступили волонтерское движение "За СВОих", "Женское движение "Единой России" и региональное отделение партии. Оплату транспортных расходов взял на себя депутат АКЗС Максим Банных, а также Нотариальная палата Алтайского края.
Всего бойцам доставят 31 единицу техники – это машины и мотоциклы. По словам координатора волонтерского движения "За СВОих" Инны Руш, автомобили помогут военнослужащим в транспортировке раненых.
"Все транспортные средства приобретали по запросам бойцов. Из необычного в эту отправку у нас кроссовые мотоциклы. Их отправляем впервые, чаще просили проходимые автомобили, но ситуация на линии фронта меняется. Мотоциклы бойцам пригодятся для доставки продуктов питания, воды и медикаментов на линию соприкосновения. Они более быстрые, маневренные", – рассказала волонтер.Груз отправился по трем направлениям – Луганское, Донецкое и Запорожское в подразделения, где служат ребята из Алтайского края. Волонтеры подготовили для бойцов маскировочные сети, сухие супы, каши и вещи первой необходимости. Координатор "Женского движения "Единой России" Кристина Юстус отметила, что часть груза (индивидуальные посылки) она планирует доставить бойцам лично. В ближайшие дни она отправится в Донбасс.
По словам Юстус, в этот раз собирать посылку помогли сотрудники краевого Следственного управления, Нотариальной палаты и, что хотелось особенно подчеркнуть, блокадники. Они написали письма участникам СВО и собрали замечательные посылки. Техника, автомобили – все это очень важно, но такие весточки из дома невероятно поддерживают ребят.
Также в зону СВО направили десятки литров чистой питьевой воды. Это один из самых актуальных запросов от военнослужащих.
Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что партия продолжает работу по поддержке участников СВО и взаимодействию с волонтерами.
"Эта отправка одна из самых массовых за последнее время. Такой объем запросов удается отрабатывать во взаимодействии с нашими волонтерами, как крупными краевыми движениями, так и небольшими группами активистов в районах и городах края. Считаю, что такое взаимодействие очень важно. Будем и дальше вместе поддерживать наших военнослужащих", – сказал замсекретаря.
С начала 2024 года при участии регионального отделения отправили более 100 тонн груза в зону СВО.
18:58:21 16-07-2024
Чистая питьевая вода-самый актуальный запрос. Особенно в последнее время, когда температура там выше 40-ка градусов.При постоянном ношении бронежилетов.Со снаряжением.
19:19:50 16-07-2024
Из Татарстана на передовую отправили боевых котов. Отбирали специально со спокойным характером и мышеловок. Сиамцев и британцев отбраковывали, потому что кусачие. Говорят, что мышей на СВО полно, грызут в окопах всё подряд, даже элементы вооружения. Может, нам тоже вывезти приютских кошек на окраину?
19:45:24 16-07-2024
Гость (19:19:50 16-07-2024) Из Татарстана на передовую отправили боевых котов. Отбирали ... ] думаю вам там рады были бы. Едите.
19:57:45 16-07-2024
Гость (19:19:50 16-07-2024) Из Татарстана на передовую отправили боевых котов. Отбирали ... И собак бродячих тоже можно отправить. Пусть не мирных ребятишек кусают, а противника.
11:47:45 17-07-2024
странно. в минобороны говорят всего всем хватает. зачем тогда отправляют?