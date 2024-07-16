Алтайским бойцам в зону СВО отправили из Барнаула груз с техникой, авто и мотоциклами

Также военнослужащим доставят индивидуальные посылки

16 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Груз бойцам СВО / Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Машины, мотоциклы и другую технику отправили 16 июля из Барнаула алтайским военнослужащим в зону специальной военной операции. Организаторами выступили волонтерское движение "За СВОих", "Женское движение "Единой России" и региональное отделение партии. Оплату транспортных расходов взял на себя депутат АКЗС Максим Банных, а также Нотариальная палата Алтайского края.

Всего бойцам доставят 31 единицу техники – это машины и мотоциклы. По словам координатора волонтерского движения "За СВОих" Инны Руш, автомобили помогут военнослужащим в транспортировке раненых.

"Все транспортные средства приобретали по запросам бойцов. Из необычного в эту отправку у нас кроссовые мотоциклы. Их отправляем впервые, чаще просили проходимые автомобили, но ситуация на линии фронта меняется. Мотоциклы бойцам пригодятся для доставки продуктов питания, воды и медикаментов на линию соприкосновения. Они более быстрые, маневренные", – рассказала волонтер.Груз отправился по трем направлениям – Луганское, Донецкое и Запорожское в подразделения, где служат ребята из Алтайского края. Волонтеры подготовили для бойцов маскировочные сети, сухие супы, каши и вещи первой необходимости. Координатор "Женского движения "Единой России" Кристина Юстус отметила, что часть груза (индивидуальные посылки) она планирует доставить бойцам лично. В ближайшие дни она отправится в Донбасс.

По словам Юстус, в этот раз собирать посылку помогли сотрудники краевого Следственного управления, Нотариальной палаты и, что хотелось особенно подчеркнуть, блокадники. Они написали письма участникам СВО и собрали замечательные посылки. Техника, автомобили – все это очень важно, но такие весточки из дома невероятно поддерживают ребят.

Также в зону СВО направили десятки литров чистой питьевой воды. Это один из самых актуальных запросов от военнослужащих.

Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что партия продолжает работу по поддержке участников СВО и взаимодействию с волонтерами.

"Эта отправка одна из самых массовых за последнее время. Такой объем запросов удается отрабатывать во взаимодействии с нашими волонтерами, как крупными краевыми движениями, так и небольшими группами активистов в районах и городах края. Считаю, что такое взаимодействие очень важно. Будем и дальше вместе поддерживать наших военнослужащих", – сказал замсекретаря.

С начала 2024 года при участии регионального отделения отправили более 100 тонн груза в зону СВО.