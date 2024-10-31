Алтайским предпринимателям продлили налоговые каникулы

Они действуют только для нового бизнеса

31 октября 2024, 12:30, Александра Черданцева

Антон Слободчиков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания пролонгировали нулевую налоговую ставку для новых предпринимателей до 1 января 2027 года. Так называемые налоговые каникулы действуют для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Такое решение приняли на сессии в четверг, 31 октября.

Налог не платят те ИП, кто работает на упрощенной и (или) патентной системах налогообложения. И только если сфера их деятельности – производство, наука, "социалка" и оказание бытовых услуг населению.

"Льгота распространяется на определенные виды деятельности: социальное предпринимательство, производство игрушек, детского питания, животноводство, научную деятельность, образовательные услуги. Мы недавно расширяли этот список", – ранее рассказывал председатель постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Сейчас в крае пользоваться налоговыми каникулами можно по 53 направлениям по "упрощенке" и девяти направлениям по патентам. Об этом уже на сессии депутатам сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков. Есть требования по количеству работников, средней заработной плате, размеру доходов. Применять льготу предприниматели могут только первые два года работы.

"Каникулы – это один из дополнительных налоговых механизмов поддержки начинающих индивидуальных предпринимателей. За период действия регионального закона данной преференцией воспользовались 73 ИП. Недополученные доходы бюджета с 2016 года составили 10,8 млн рублей, в прошлом году – порядка миллиона рублей", – подчеркнул Антон Слободчиков.

Напомним, что налоговые каникулы для этой категории алтайского бизнеса в регионе ввели в 2016 году. И после этого несколько раз продлевали. В последней редакции закона нулевая ставка переставала действовать с 2025 года. Но теперь ее снова сохранили еще на два года.

Также на этой сессии депутаты изменили некоторые правила патентной системы для ИП. Какие именно – расскажем чуть позже.