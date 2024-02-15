Алтайским предпринимателям рассказали, как дистанционно получить электронную подпись

Сделать ее теперь можно всего за несколько минут

15 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Компьютер и блокноты / Фото: unsplash.com

Индивидуальные предприниматели и компании Алтайского края могут дистанционно оформить электронную подпись. Как сообщает пресс-служба управления ФНС по Алтайскому краю, услуга стала первым шагом в формировании сервиса "Старт бизнеса онлайн" на сайте ФНС России.

Для оформления КЭП по биометрии потребуется:

подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги";

подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее можно зарегистрировать в банке;

компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно и через сервисы ФНС России. В ходе оформления подписи пользователю потребуется авторизоваться через "Госуслуги" и подтвердить свою личность через Единую биометрическую систему, проверить данные предзаполненного заявления, а после сформировать ключ электронной подписи и дождаться получения сертификата. В общей сложности процесс занимает несколько минут.