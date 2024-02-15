Алтайским предпринимателям рассказали, как дистанционно получить электронную подпись
Сделать ее теперь можно всего за несколько минут
15 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
Индивидуальные предприниматели и компании Алтайского края могут дистанционно оформить электронную подпись. Как сообщает пресс-служба управления ФНС по Алтайскому краю, услуга стала первым шагом в формировании сервиса "Старт бизнеса онлайн" на сайте ФНС России.
Для оформления КЭП по биометрии потребуется:
- подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги";
- подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе. Ее можно зарегистрировать в банке;
- компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
- сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.
Оформить подпись можно и через сервисы ФНС России. В ходе оформления подписи пользователю потребуется авторизоваться через "Госуслуги" и подтвердить свою личность через Единую биометрическую систему, проверить данные предзаполненного заявления, а после сформировать ключ электронной подписи и дождаться получения сертификата. В общей сложности процесс занимает несколько минут.
12:05:40 15-02-2024
А как флешку 500мб не за1500-2000₽ купить. И лицензию не одноразовую для крипто про за 3000₽ . Научите. Подпись они бесплатную раздают надолго ли такое меценатство.