В Алтайском крае завершается прием заявок на участие в конкурсе "Директор года"
За 21 год существования конкурса, золотая медаль "Директор года. Алтайский край" утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе
26 марта 2024, 08:14, ИА Амител
В Алтайском крае руководителей компаний, достигших заметных успехов в своей сфере, приглашают принять участие в конкурсе "Директор года-2023. Алтайский край", где можно не только показать свои достижения, но и вдохновить других.
"Вы, руководитель предприятия или организации Алтайского края, достигли выдающихся результатов в 2023 году. Ваш оборот превзошел прошлогодние показатели, зарплаты сотрудников увеличены, а вклад в местный бюджет через налоги стал значительнее. Такие достижения не только вносят весомый вклад в развитие региона, но и заслуживают высокого общественного признания", - подчеркнули организаторы конкурса.
Как принять участие
Чтобы принять участие в конкурсе "Директор года-2023. Алтайский край", Вы можете связаться по телефонам +7 (3852) 282 333 или отправить запрос на электронную почту direktor-altai@mail.ru. Заявки принимаются до 10 апреля.
О конкурсе
Звание "Директор года. Алтайский край" присуждается лучшим управленцам региона, которые, несмотря на сложные условия, способствуют развитию своих предприятий и учреждений, увеличивают производственные объемы и продажи, повышают заработные платы сотрудников, активно участвуют в социальной жизни региона и занимаются благотворительностью.
Конкурс ежегодно проводится при активной поддержке правительства Алтайского края. Организаторами выступают Союз промышленников Алтайского края, Агропромсоюз, Алтайский Банковский Союз и Союз строителей и инвесторов Алтайского края.
За 21 год существования конкурса, золотая медаль "Директор года. Алтайский край" утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе. Эта награда символизирует статус успешного руководителя, способного обеспечить стабильное и эффективное развитие своего предприятия, внося значительный вклад в экономику и социальную сферу Алтайского края и России.
На официальном сайте конкурса direktor-altai.ru вы найдете обширную информацию о конкурсе, включая его цели, условия участия, критерии оценки, а также истории успеха предыдущих победителей. Сайт предоставит вам все необходимые сведения для того, чтобы полностью ознакомиться с конкурсом и его значением для руководителей и их команд в Алтайском крае.
Критерии оценки участников
Для участия в конкурсе "Директор года. Алтайский край", претендент должен занимать свою должность не менее двух лет. Эффективность деятельности директоров оценивается ростом экономических и социальных показателей предприятия. Ключевым критерием для участия в конкурсе является положительная динамика роста за 2023 год по сравнению с 2022 годом по следующим показателям:
- объемам производства (продаж, предоставленных услуг);
- отчислениям в бюджет;
- средней заработной плате.
Зачем участвовать в конкурсе:
Конкурс "Директор года-2023. Алтайский край" предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения вашей команды и ваш личный вклад в развитие Алтайского края. Это признание подтверждает вашу профессиональную компетентность и вклад в развитие бизнеса и общества, служит мощным мотивационным фактором для дальнейшего развития и совершенствования. Звание "Директор года" значительно повышает узнаваемость вашего предприятия, привлекает внимание новых клиентов и партнеров, а также открывает новые возможности для роста и расширения бизнеса. Это не только подтверждение вашего лидерства, но и стратегическое вложение в будущее вашего предприятия.
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