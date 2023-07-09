Алтайским рыбакам напомнили о правилах поведения на воде
Напоминание приурочили к празднику тех, кто проводит время с удочкой на берегу
09 июля 2023, 10:39, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В День рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайского края напомнили о правилах поведения на воде.
Спасатели отметили, что перед тем, как оправиться на рыбалку, нужно обязательно посмотреть прогноз погоды, потому что сидеть на берегу в плохую погоду может быть опасно.
Также отмечается, что опасно находиться на берегу в темное время суток.
С большой памяткой можно ознакомиться на сайте ведомства.
"С праздником, уважаемые рыбаки! И, как принято говорить, хорошего улова, ни хвоста, ни чешуи!" - добавили спасатели.
11:27:11 09-07-2023
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