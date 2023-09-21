Алтайский атлет Щур проиграл стартовый поединок чемпионата мира по спортивной борьбе

Теперь спортсмен сможет продолжить борьбу на чемпионате в утешительной сетке только в том случае, если его соперник выйдет в финал

21 сентября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский атлет Виталий Щур проиграл стартовый поединок чемпионата мира по спортивной борьбе. Турнир стартовал 16 сентября в столице Сербии – Белграде. Там участники состязаются за награды в вольной, греко-римской и женской вольной борьбе.

Сегодня борец греко-римского стиля Виталий Щур в первом поединке в весовой категории 130 килограммов уступил титулованному эстонцу, 38-летнему Хейки Наби, который является двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Теперь Щур сможет продолжить борьбу на чемпионате в утешительной сетке только в том случае, если эстонец выйдет в финал, сообщает "Алтайский спорт".

Как мы уже сообщали, Щур родился в Камне-на-Оби. Там же он начал заниматься борьбой. Позднее спортсмен переехал в Новоалтайск, где продолжил тренировки в клубе "Чемпион". Сейчас 35-летний атлет представляет на соревнованиях Алтайский край и Кемеровскую область. Чемпионат мира в Сербии завершится 24 сентября.