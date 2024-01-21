Алтайский атлет стал призером чемпионата России по греко-римской борьбе

Виталий Щур занял третье место в своей весовой категории

21 января 2024, 15:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Спортсмен из Алтайского края стал призером чемпионата России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли с 18 по 20 января в Наро-Фоминске.

В них участвовали более трехсот спортсменов из 49 регионов страны. Виталий Щур из Новоалтайска занял третье место в весовой категории до 130 килограммов. Он провел на турнире четыре поединка. В трех одержал победу. А в схватке за бронзу Щур выиграл у Дмитрия Баборыко из Красноярского края.

Как отмечает "Алтайский спорт", бронза в Наро-Фоминске стала для алтайского борца 11-й подряд медалью на чемпионатах России. Еще трое алтайских атлетов – Руслан Новрузов, Максим Новичихин и Никита Зубков – остановились в шаге от пьедестала почета и заняли в своих весовых категориях пятые места.