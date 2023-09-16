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Алтайский атлет выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе

Турнир пройдет с 16 по 24 сентября

16 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский атлет Виталий Щур выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе. Турнир пройдет с 16 по 24 сентября в столице Сербии – Белграде. Там участники оспорят награды в вольной, греко-римской и женской вольной борьбе.

Щур сразится за медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. Соревнования в этой дисциплине пройдут с 21 по 24 сентября.

Виталий родился в Камне-на-Оби. Там же начал заниматься борьбой. Позднее переехал в Новоалтайск, где продолжил тренировки в клубе "Чемпион".

Сейчас 35-летний атлет представляет на соревнованиях Алтайский край и Кемеровскую область. Ранее Щур становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

Алтайский край Спорт

Комментарии 4

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Гость

13:28:02 16-09-2023

Наш Поддубный!

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Гость

13:48:40 16-09-2023

Под каким флагом этот Щур выступает ?

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Гость.

14:16:51 16-09-2023

Качественный и результативный тандем - Мастер спорта международного класса Виталий Щур и Заслуженный тренер России Владимир Кутчер. Таких результатов ещё никто на Алтае не добивался. Удачи вам, земляки вами гордятся!

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Гость

15:04:12 16-09-2023

Молодец. Побед.

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