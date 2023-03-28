Алтайский биатлонист Серохвостов не сумел завоевать ещё одну медаль в Ханты-Мансийске

Спортсмен ушёл на дистанцию вторым, однако допустил шесть промахов в стрельбе и финишировал на четвёртом месте

28 марта 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: Союз биатлонистов России

Алтайский биатлонист не сумел завоевать еще одну медаль в Ханты-Мансийске. Там проходит чемпионат России с участием сильнейших стреляющих лыжников страны.

Сегодня Даниил Серохвостов из Заринска стал четвёртым в гонке преследования на 12,5 километра. Спортсмен ушёл на дистанцию вторым, однако допустил шесть промахов в стрельбе и финишировал на четвёртом месте. Первое место занял Эдуард Латыпов из Башкортостана. Он промахнулся в стрельбе четыре раза, однако опередил алтайского биатлониста на 12,3 секунды. Вторым финишировал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска. Бронзовым призёром стал Максим Цветков из Вологды.

Днём ранее, 27 марта, Серохвостов стал серебряным призёром в спринте на 10 километров. Чемпионат России в Ханты-Мансийске завершится в понедельник, 3 апреля.