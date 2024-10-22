Алтайский бизнес стал активнее брать депозиты в Россельхозбанке
Спрос на этот вид накопительного продукта вырос на 22%
22 октября 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K4KMg
Клиенты малого и среднего бизнеса алтайского филиала РСХБ разместили в текущем году более 2,8 млрд рублей. Таким образом, объем средств в сегменте МСБ вырос на 22,6%, уточнили в пресс-службе банка. Этот показатель свидетельствует о спросе на банковские депозиты. Инструмент позволяет приумножать финансы понятным и надежным способом. Тем более что за последние 10 лет ставки по вкладам для клиентов МСБ достигли наивысшего уровня. У Россельхозбанка есть оптимальная линейка депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Узнать о них можно на сайте rshb.ru. Пока же расскажем о некоторых важных условиях.
Сроки и валюта
Депозит в РСХБ для юрлиц и ИП можно открыть в рублях на срок от 1 до 1095 дней.
Открытие
Для размещения потребуется открыть интернет-банк, перейти в раздел "Депозиты" и выбрать там нужный вид продукта. Далее нужно отметить требуемую сумму, срок, на который готовы разместить, а также периодичность выплаты процентов. После этого вы сможете узнать ставку по депозиту. И последнее – подтвердите размещение.
Пополнение
Внести деньги на депозитный счет требуется в день открытия до 17:30 по местному времени. В противном случае заявка будет аннулирована. Но уже на следующий рабочий день вы можете подать новую заявку.
Информация
Все данные о депозите будут размещены в интернет-банке в разделе "Депозиты". Если возникнут вопросы – звоните в контакт-центр банка по телефону 8 (800) 100-78-70.
Закрытие
Получить на расчетный счет свои средства, а также накопленные проценты, можно в день окончания срока действия депозита. В случае если день будет нерабочим, то это произойдет в ближайший рабочий день.
Добавим также, что открыть депозит можно и не будучи клиентом РСХБ. Для этого оставьте заявку для связи на сайте банка. В указанное вами время сотрудник поможет вам оформить документы. Вам выдадут реквизиты и вы сможете пополнить счет.
Все подробности о вариантах размещения денежных средств в депозиты РСХБ уточняйте:
- в офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай;
- на официальном сайте РСХБ в разделе Бизнес-клиенты/Депозиты;
- по телефону контакт-центра 8 (800) 100-78-70.
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