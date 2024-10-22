Алтайский бизнес стал активнее брать депозиты в Россельхозбанке

Спрос на этот вид накопительного продукта вырос на 22%

22 октября 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K4KMg

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Клиенты малого и среднего бизнеса алтайского филиала РСХБ разместили в текущем году более 2,8 млрд рублей. Таким образом, объем средств в сегменте МСБ вырос на 22,6%, уточнили в пресс-службе банка. Этот показатель свидетельствует о спросе на банковские депозиты. Инструмент позволяет приумножать финансы понятным и надежным способом. Тем более что за последние 10 лет ставки по вкладам для клиентов МСБ достигли наивысшего уровня. У Россельхозбанка есть оптимальная линейка депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Узнать о них можно на сайте rshb.ru. Пока же расскажем о некоторых важных условиях.

Сроки и валюта

Депозит в РСХБ для юрлиц и ИП можно открыть в рублях на срок от 1 до 1095 дней.

Открытие

Для размещения потребуется открыть интернет-банк, перейти в раздел "Депозиты" и выбрать там нужный вид продукта. Далее нужно отметить требуемую сумму, срок, на который готовы разместить, а также периодичность выплаты процентов. После этого вы сможете узнать ставку по депозиту. И последнее – подтвердите размещение.

Пополнение

Внести деньги на депозитный счет требуется в день открытия до 17:30 по местному времени. В противном случае заявка будет аннулирована. Но уже на следующий рабочий день вы можете подать новую заявку.

Информация

Все данные о депозите будут размещены в интернет-банке в разделе "Депозиты". Если возникнут вопросы – звоните в контакт-центр банка по телефону 8 (800) 100-78-70.

Закрытие

Получить на расчетный счет свои средства, а также накопленные проценты, можно в день окончания срока действия депозита. В случае если день будет нерабочим, то это произойдет в ближайший рабочий день.

Добавим также, что открыть депозит можно и не будучи клиентом РСХБ. Для этого оставьте заявку для связи на сайте банка. В указанное вами время сотрудник поможет вам оформить документы. Вам выдадут реквизиты и вы сможете пополнить счет.

Все подробности о вариантах размещения денежных средств в депозиты РСХБ уточняйте:

в офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай;

на официальном сайте РСХБ в разделе Бизнес-клиенты/Депозиты;

по телефону контакт-центра 8 (800) 100-78-70.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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