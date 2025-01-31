Алтайский бизнес стал активнее пользоваться российскими сервисами для коммуникации

Только в МТС спрос вырос в три раза

31 января 2025, 12:10, ИА Амител

Бизнес. Коммуникации. Современные технологии / Фото: mindandi на Freepik

Цифровая система МТС сообщает о росте подключений к российской платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк среди бизнеса Алтайского края. В 2024 году компании провели в три раза больше встреч и вебинаров на онлайн-платформе, чем в 2023 году.

Самыми активными пользователями стали организации из сферы образования (80% от всех онлайн-встреч). Это вузы, тренинговые компании и онлайн-школы. В основном на платформе проводили удаленные консультации, вебинары и онлайн-конференции.

Еще одна особенность прошлого года – использование искусственного интеллекта. Чаще всего (половина пользователей) применяли функцию размытия или замены фона. Каждый четвертый использовал автоматическую расшифровку беседы. На третьем месте – шумоподавление (13%). Также пользователи часто прибегали к формированию кратких итогов онлайн-встреч, что позволяло не смотреть видеозапись целиком, а сфокусироваться на главных тезисах.

"Востребованность онлайн-образования в последние годы только увеличивается, а значит, спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций также будет расти. Это заметно на примере нашего региона, где главными пользователями платформы МТС Линк стали организации, предоставляющие образовательные услуги, в том числе онлайн-школы", – рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

По его словам, платформа не только дает возможность для качественного образовательного процесса, но и обеспечивает высокий уровень защищенности. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать персональные данные.