Алтайский бизнес существенно нарастил объем сбережений в ПСБ

Активнее всего предприниматели оформляют краткосрочные депозиты

04 февраля 2025, 11:45, ИА Амител erid: 2W5zFFvAewS

Бизнес / Фото: mindandi на Freepik

В 2024 году юридические лица в Алтайском крае разместили в ПАО "Промсвязьбанк" в 2,3 раза больше средств, чем это было годом ранее. При этом доля депозитов в структуре пассивов клиентов-юрлиц ПСБ выросла на 12 п.п., достигнув почти 80%.

Наибольшим спросом пользуются краткосрочные депозиты сроком до 30 дней – это позволяет предпринимателям гибко реагировать на экономические изменения и выбирать наиболее выгодные предложения банка. Также среди клиентов ПСБ в регионе востребована возможность начисления процентов на неснижаемый остаток по счету – эту опцию использует каждый третий бизнес-клиент, а объем начисленных таким образом процентов за 2024 год удвоился.

"Мы продолжаем фиксировать рост популярности депозитов среди предпринимателей Алтая, это связано с тем, что продукты для получения пассивного дохода сегодня демонстрируют высокую доходность, а ПСБ предлагает гибкие условия под запросы бизнеса даже небольшого масштаба", – отметила региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

Оформить вклад или стать участником программы лояльности клиенты сегмента малого и среднего бизнеса могут через мобильное приложение (возрастное ограничение 18+) и интернет-банк "ПСБ Бизнес".

ПАО "Промсвязьбанк"

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