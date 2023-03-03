Алтайский чиновник обиделся на слово "козёл" в комментарии и подал заявление в органы

Глава района подчеркнул, что наказывать нужно по всей строгости закона

03 марта 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: moyaokruga.ru

В Алтайском крае глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев написал заявление в полицию после оскорбления в соцсетях. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Как пояснил Пластеев, оскорбительное сообщение появилось ночью 3 марта.