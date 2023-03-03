Алтайский чиновник обиделся на слово "козёл" в комментарии и подал заявление в органы
Глава района подчеркнул, что наказывать нужно по всей строгости закона
03 марта 2023, 23:34, ИА Амител
Фото: moyaokruga.ru
В Алтайском крае глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев написал заявление в полицию после оскорбления в соцсетях. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".
Как пояснил Пластеев, оскорбительное сообщение появилось ночью 3 марта.
"С утра было много звонков от знакомых, коллег, друзей с вопросом, почему не реагирую. А я реагирую. Написано заявление в компетентные органы. Будет заведено уголовное дело. Таких людей воспитывать бесполезно. Сразу нужно наказывать по всей строгости закона, чтобы другим было неповадно", – подчеркнул глава района.
Комментарии 22