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Алтайский чиновник обиделся на слово "козёл" в комментарии и подал заявление в органы

Глава района подчеркнул, что наказывать нужно по всей строгости закона

03 марта 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: moyaokruga.ru
Фото: moyaokruga.ru

В Алтайском крае глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев написал заявление в полицию после оскорбления в соцсетях. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Как пояснил Пластеев, оскорбительное сообщение появилось ночью 3 марта.

"С утра было много звонков от знакомых, коллег, друзей с вопросом, почему не реагирую. А я реагирую. Написано заявление в компетентные органы. Будет заведено уголовное дело. Таких людей воспитывать бесполезно. Сразу нужно наказывать по всей строгости закона, чтобы другим было неповадно", – подчеркнул глава района.

Комментарии 22

  • Ещё один боец с бабами Позорник
    04 марта, Гость   Ответить
  • Какой обидчивый. А если бы его котиком назвали, обиделся? "Обиженный" также имеет отрицательную коннатацию на ровне со словом "козел" в тех же социальных группах.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Нагле-ец, этот глава, по делам ценят человека а что если он станет президентом Р.Ф.?
    04 марта, Гость   Ответить
  • а что если он станет президентом Р.Ф.-------------- КОГДА СТАНЕТ, ТОГДА И СПРОСИТ ЗА КОЗЛА)))))
    04 марта, Гость   Ответить
  • Правда, а что там с реставрацией памятников в Залесовском муниципальном округе?
    04 марта, Гость   Ответить
  • обида за "козла",выходит,остальное правда?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Интересно узнать развитие
    04 марта, Гость   Ответить
  • тоже интересует продолжение истории, особенно в части реставрации памятников.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Как так..холоп боярина обидел..дайте ей 10 лет
    04 марта, Гость   Ответить
  • Как так..холоп боярина обидел..дайте ей 10 лет ...надеюсь все понимают..
    04 марта, Гость   Ответить
  • Вообще-то, глава если считает себя козлом, то это его проблема. Ольга Качесова хотела написать: КОЗЕЛ (в моем огороде и то меньше денег требует, чем ушло на поролоновые буквы...) ,- но вот написав слово козел, дальше писать не стала, а всё остальное это придумки того кто подал заявление. :)) Ну а так конечно не надо писать того, что в жизни человеку в глаза не скажешь, а если скажешь, то должен понимать, что можешь и ответить-будьте взаимно вежливы. А ежели глава вор, то надо как-то официально в органы обратиться
    04 марта, Гость   Ответить
  • Пусть женщина в ответ напишет в Прокуратуру про освоение средств, правда интересно. А за козла несложно извиниться. Максимум это штраф, а вот за делишки этого деятеля построже спросят.
    04 марта, Гость   Ответить
  • КОГДА СТАНЕТ, ТОГДА И СПРОСИТ ЗА КОЗЛА))))) ====================== Когда станет, то Владимир Владимирович, по отношению к нему будет ангелом.
    04 марта, Гость   Ответить
  • С грамотностью у Ольги проблемы. Наверное, ЕГЭ сдавала? "не кто", "не чего". Ну а безграмотность влечет за собой бескультурье. Как-то так...
    04 марта, Гость   Ответить
  • Наказанием для дамочки нужно назначит 100 часов обучения основам русского языка.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Конечно нужно наказывать по всей строгости закона, но не за слово "козел", а за растрату и воровство средств. Прокуратура не хочет заняться этим чиновником? Где деньги?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Ультрамариновый чиновник, как то смахивает на бывшего министра образования Костенко. Вероятно идейно близки . Поведенческие признаки указывают на неоднозначность ориентации и не столько в отправлении власти на местах, сколько в оценке собственной идентичности.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Раз оскорбился - значит за дело козлом его назвали. Тут бы Счетной комиссии тогда поработать надо.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Одно слово - козёл. Раз не может в свою защиту аргументы привести. А вот прокурорам следовало бы закинуть пару удочек на предмет реставрации.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Там написано, кто козёл? Нет!
    04 марта, Гость   Ответить
  • Ну любит он чужую капусту тырить! Чо сразу козел-то? Может, он просто нумизмат...
    04 марта, Гость   Ответить
  • Забавно, что обвинение в воровстве его ничут не оскорбило, а вот сравнение с рогатым животным очень даже. Какая интересная расстановка приоритетов у этого чиновника. Проблемы с женой?
    04 марта, Гость   Ответить
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