Алтайский чиновник попал под суд за взятку в 37 миллионов рублей
Взамен он с сообщником уменьшил налог с 84 млн до 2,8 млн рублей
09 января 2025, 22:32, ИА Амител
Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции по Алтайскому краю и его соучастника за взятку на сумму 37 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По версии следствия, в период с июня 2018 по май 2019 года обвиняемые, являясь членами организованной группы, в состав которой входили еще двое жителей Барнаула, получили от местного жителя частями 37 миллионов рублей", – рассказали в прокуратуре.
Взамен они уменьшили налог с 84 миллионов до 2,8 миллиона рублей на доход, полученный от продажи здания Чемальской районной больницы региональному министерству здравоохранения, а также ненадлежаще провели камеральную налоговую проверку.
Уголовное дело направлено в Чемальский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.
07:52:41 10-01-2025
Это так мелко и убого что даже смешно. То ли дело в Китае. Чиновники такие взятки берут что долларовыми миллионерами становятся, покупают недвижимость по всему миру, отправляют детей учится в самые крутые университеты. И никакая смертная казнь никого и никогда не испугает при таких "призовых".
10:28:29 10-01-2025
Гость (07:52:41 10-01-2025) Это так мелко и убого что даже смешно. То ли дело в Китае. Ч... а чего в чайне - коррупцыонеры не кончаются?
09:23:03 10-01-2025
А потом удивляемся откуда у людей деньги, чистку надо делать уже давно и на корню, чтобы другим не повадно было.