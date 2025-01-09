Алтайский чиновник попал под суд за взятку в 37 миллионов рублей

Взамен он с сообщником уменьшил налог с 84 млн до 2,8 млн рублей

09 января 2025, 22:32, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника межрайонной налоговой инспекции по Алтайскому краю и его соучастника за взятку на сумму 37 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, в период с июня 2018 по май 2019 года обвиняемые, являясь членами организованной группы, в состав которой входили еще двое жителей Барнаула, получили от местного жителя частями 37 миллионов рублей", – рассказали в прокуратуре.

Взамен они уменьшили налог с 84 миллионов до 2,8 миллиона рублей на доход, полученный от продажи здания Чемальской районной больницы региональному министерству здравоохранения, а также ненадлежаще провели камеральную налоговую проверку.

Уголовное дело направлено в Чемальский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.