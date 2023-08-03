Алтайский дальнобойщик задавил пенсионера в Тверской области

70-летнего мужчину будут судить

03 августа 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

70-летний житель Алтайского края обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека.

Происшествие случилось 9 октября 2022 года в Торжке Тверской области. Мужчина ехал на автопоезде с полуприцепом, но при повороте налево полуприцеп ушел в сторону и в итоге насмерть прижал пешехода к жилой части дома.

Областная прокуратура уже утвердила обвинение в отношении дальнобойщика. Уголовное дело вскоре передадут в суд, сообщает tverlife.ru.