Алтайский дальнобойщик задавил пенсионера в Тверской области
70-летнего мужчину будут судить
03 августа 2023, 08:47, ИА Амител
Фото: amic.ru
70-летний житель Алтайского края обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека.
Происшествие случилось 9 октября 2022 года в Торжке Тверской области. Мужчина ехал на автопоезде с полуприцепом, но при повороте налево полуприцеп ушел в сторону и в итоге насмерть прижал пешехода к жилой части дома.
Областная прокуратура уже утвердила обвинение в отношении дальнобойщика. Уголовное дело вскоре передадут в суд, сообщает tverlife.ru.
09:24:52 03-08-2023
В 70 то лет надо клубнику на огороде выращивать а не по стране на фуре мотыляться. Но... Спасибо кой кому за обеспеченную старость!
11:33:26 03-08-2023
Пешехода не вернуть! Судить по строгости закона такого горе водителя! безответственного!