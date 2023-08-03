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Алтайский дальнобойщик задавил пенсионера в Тверской области

70-летнего мужчину будут судить

03 августа 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

70-летний житель Алтайского края обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека.

Происшествие случилось 9 октября 2022 года в Торжке Тверской области. Мужчина ехал на автопоезде с полуприцепом, но при повороте налево полуприцеп ушел в сторону и в итоге насмерть прижал пешехода к жилой части дома.

Областная прокуратура уже утвердила обвинение в отношении дальнобойщика. Уголовное дело вскоре передадут в суд, сообщает tverlife.ru.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:24:52 03-08-2023

В 70 то лет надо клубнику на огороде выращивать а не по стране на фуре мотыляться. Но... Спасибо кой кому за обеспеченную старость!

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Гость

11:33:26 03-08-2023

Пешехода не вернуть! Судить по строгости закона такого горе водителя! безответственного!

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