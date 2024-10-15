Алтайский депутат Александр Терентьев удостоен звания "Лидер общественного мнения"
Политик получил диплом от Общественного телевидения Сибири
15 октября 2024, 15:00, ИА Амител
Отчетно-выборную конференцию партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском крае посетил почетный гость – директор Общественного телевидения Сибири Евгений Семенихин, который вручил депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву диплом "Лидеры общественного мнения".
По словам Евгения Семенихина, Александр Терентьев в Госдуме представляет не только партию, но и весь Алтайский край, что, по мнению директора ОТС, является ключевым критерием для присуждения данного звания.
"Александр Васильевич на протяжении нескольких созывов является депутатом Госдумы и руководителем регионального отделения партии "Справедливая Росси – За правду". Отделение партии и его руководитель инициируют и реализуют проекты, направленные на улучшение жизни простых людей. Александра Терентьева знают и верят его слову", – подчеркнул Евгений Семенихин.
Он также выразил уверенность, что оценка общественной и политической деятельности Александра Терентьева, отраженная в дипломе, соответствует отзывам о нем в обществе. По его мнению, работа политика заметна и важна для жителей Алтайского края.
Александр Терентьев, принимая награду, подчеркнул, что это заслуга всего коллектива. И отметил, что без поддержки коллег было бы невозможно добиться таких результатов.
"Наш коллектив знает, что делает и делает свою работу качественно. Да, защищать интересы жителей Алтайского края сложно. Но нет более почетной миссии для политиков, чем защита прав и интересов наших граждан", – сказал политик.
Напомним, мероприятие прошло 11 октября текущего года. Там Терентьева вновь переизбрали главой реготделения СРЗП. Кроме того, делегаты определили новый состав руководящих органов. Александр Терентьев призвал коллег-социалистов усилить взаимодействие с гражданами. Он акцентировал внимание на том, что экономическая обстановка в стране становится все сложнее, и сейчас самое время привлечь внимание людей к социалистическим идеям. И еще активнее им помогать.
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А общественное мнение об этом знает?
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На первом этапе нашего проекта мы проводим экспертный опрос на предмет выявления лидеров общественного мнения. Экспертами выступают руководители НКО и СОНКО, руководители подразделений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители образования и науки, культуры, искусства, предпринимательского сообщества, журналисты. Всего в опросе приняли участие 40 экспертов.
Наша команда готовит в 2025 году 30 социологических интервью с интересными, авторитетными и неравнодушными лидерами нашего сообщества.
Мы хотим, чтобы жители региона лучше узнали тех, кто делает наш мир на много лучше.