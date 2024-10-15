Алтайский депутат Александр Терентьев удостоен звания "Лидер общественного мнения"

Политик получил диплом от Общественного телевидения Сибири

15 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Евгений Семенихин и Александр Терентьев / Фото: партия "Справедливая Росси – За правду"

Отчетно-выборную конференцию партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском крае посетил почетный гость – директор Общественного телевидения Сибири Евгений Семенихин, который вручил депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву диплом "Лидеры общественного мнения".

По словам Евгения Семенихина, Александр Терентьев в Госдуме представляет не только партию, но и весь Алтайский край, что, по мнению директора ОТС, является ключевым критерием для присуждения данного звания.

"Александр Васильевич на протяжении нескольких созывов является депутатом Госдумы и руководителем регионального отделения партии "Справедливая Росси – За правду". Отделение партии и его руководитель инициируют и реализуют проекты, направленные на улучшение жизни простых людей. Александра Терентьева знают и верят его слову", – подчеркнул Евгений Семенихин.

Он также выразил уверенность, что оценка общественной и политической деятельности Александра Терентьева, отраженная в дипломе, соответствует отзывам о нем в обществе. По его мнению, работа политика заметна и важна для жителей Алтайского края.

Александр Терентьев, принимая награду, подчеркнул, что это заслуга всего коллектива. И отметил, что без поддержки коллег было бы невозможно добиться таких результатов.

"Наш коллектив знает, что делает и делает свою работу качественно. Да, защищать интересы жителей Алтайского края сложно. Но нет более почетной миссии для политиков, чем защита прав и интересов наших граждан", – сказал политик.

Александр Терентьев / Фото: партия "Справедливая Росси – За правду"

Напомним, мероприятие прошло 11 октября текущего года. Там Терентьева вновь переизбрали главой реготделения СРЗП. Кроме того, делегаты определили новый состав руководящих органов. Александр Терентьев призвал коллег-социалистов усилить взаимодействие с гражданами. Он акцентировал внимание на том, что экономическая обстановка в стране становится все сложнее, и сейчас самое время привлечь внимание людей к социалистическим идеям. И еще активнее им помогать.