Алтайский депутат добился выплаты субсидии семье бойца СВО

Супруга ветерана боевых действий обратилась к социалисту за помощью

14 января 2025, 15:11, ИА Амител

Александр Терентьев и супруга военнослужащего / Фото: spravedlivo.ru

"Разве можно выполнять свой долг, зная, что твоя проблема не решена?" – именно с этого вопроса началась история, которую рассказала супруга действующего офицера депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву. Женщина обратилась за помощью к народному избраннику, надеясь на справедливость и понимание.

Ее семья, как и многие другие, годами стояла в очереди на получение субсидии на покупку жилья. Несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы и неоднократную подачу всех необходимых документов, проблема оставалась нерешенной.

Супруг заявительницы – ветеран боевых действий – сейчас исполняет воинский долг в зоне спецоперации. За мужество и героизм он награжден государственными наградами, в том числе медалью Суворова, которая, как известно, предусматривает дополнительные льготы, и медалью Нестерова.

Семью поставили на очередь в территориальное отделение "Смоленский" филиала "Западный" ФГАУ "Росжилкомплекс" еще в декабре 2016 года. Документы для получения субсидии они предоставили в 2018 году, затем – в 2023-м. В прошлом году семья снова дважды отправляла необходимые бумаги. Заявительница утверждает, что им обещали субсидию осенью прошлого года, но потом сослались на переорганизацию.

"Мой муж остался один по Смоленской области за 2016 год, который не получил субсидию. Он каждый день рискует своей жизнью, как и все военнослужащие, которые защищают нашу Родину", – пояснила женщина.

Александр Терентьев не остался равнодушным к этой истории. Он направил запрос в Минобороны России Андрею Белоусову с просьбой разобраться в ситуации и принять все необходимые меры для решения проблемы.

В конце декабря, благодаря вмешательству депутата, субсидию семья получила. Радостная весть стала настоящим подарком перед Новым годом.

В прошлую пятницу женщина пришла на встречу с Александром Терентьевым, чтобы лично поблагодарить его за помощь. Она подарила народному избраннику картину с теплыми пожеланиями.