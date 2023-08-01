Алтайский депутат ГД предложил при мобилизации раздавать вещдоки и конфискат
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрили инициативу
01 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Telegram-канале о внесении в ряд законодательных актов поправок, предлагающих передавать гражданам и организациям вещественные доказательства.
"Поправки предусматривают безвозмездную передачу гражданам и организациям вещественных доказательств в рамках уголовных дел, а также конфискованных предметов административных правонарушений", – пояснил "Интерфакс".
Безвозмездная передача предусматривается в период мобилизации, военного положения или в военное время. Речь идет о вещдоках, подлежащих конфискации, реализации, утилизации или уничтожению.
Предметы могут быть переданы органам власти – для реализации возложенных на них полномочий, или ОНФ – для безвозмездной передачи гражданам и организациям в установленном правительством порядке.
Поправки уже одобрили в комитете ГД по госстроительству и законодательству.
14:09:36 01-08-2023
Сам то Данила от армии откосил. Плоскостопие или грыжа ?
14:18:15 01-08-2023
Так мобилизации не будет. Или будет?
14:26:52 01-08-2023
и просрочку ))))
15:10:15 01-08-2023
Как запоёт, когда самого раскулачат? Палка о двух концах.
16:47:02 01-08-2023
Чувак не так давно предлагал гаражи ликвидировать
23:12:29 01-08-2023
У него папа генерал в Москве за него уже отслужил. Помню Данила мальчиком с рюкзачком в мае 1993 года. Он на последнем звонке стоял в школе номер 1 в Тальменке. Я тогда Тальменский техникум заканчивал. Потом он в этот же год на юрфак в АГУ поступил на очное, а я на заочное. Всегда был мальчик аккуратно одет и дисциплинирован. Учился на отлично в АГУ. Потом адвокатами работали только в разных коллегиях. Один раз даже были на разных сторонах в арбитражном процессе. Блин он у меня выиграл этот процесс. Хотя я был одним из лучших специалистов в этой области в Барнауле. Умный парень Данил.
12:36:59 02-08-2023
Пиарщик