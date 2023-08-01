НОВОСТИОбщество

Алтайский депутат ГД предложил при мобилизации раздавать вещдоки и конфискат

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрили инициативу

01 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru
Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Telegram-канале о внесении в ряд законодательных актов поправок, предлагающих передавать гражданам и организациям вещественные доказательства.

"Поправки предусматривают безвозмездную передачу гражданам и организациям вещественных доказательств в рамках уголовных дел, а также конфискованных предметов административных правонарушений", – пояснил "Интерфакс".

Безвозмездная передача предусматривается в период мобилизации, военного положения или в военное время. Речь идет о вещдоках, подлежащих конфискации, реализации, утилизации или уничтожению.

Предметы могут быть переданы органам власти – для реализации возложенных на них полномочий, или ОНФ – для безвозмездной передачи гражданам и организациям в установленном правительством порядке.

Поправки уже одобрили в комитете ГД по госстроительству и законодательству.

Фото: Даниил Бессарабов /

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Законопроекты Мобилизация

Комментарии 7

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Гость

14:09:36 01-08-2023

Сам то Данила от армии откосил. Плоскостопие или грыжа ?

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Гость

14:18:15 01-08-2023

Так мобилизации не будет. Или будет?

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Гость

14:26:52 01-08-2023

и просрочку ))))

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Гость

15:10:15 01-08-2023

Как запоёт, когда самого раскулачат? Палка о двух концах.

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Гость

16:47:02 01-08-2023

Чувак не так давно предлагал гаражи ликвидировать

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Сам то Данила от армии откосил

23:12:29 01-08-2023

У него папа генерал в Москве за него уже отслужил. Помню Данила мальчиком с рюкзачком в мае 1993 года. Он на последнем звонке стоял в школе номер 1 в Тальменке. Я тогда Тальменский техникум заканчивал. Потом он в этот же год на юрфак в АГУ поступил на очное, а я на заочное. Всегда был мальчик аккуратно одет и дисциплинирован. Учился на отлично в АГУ. Потом адвокатами работали только в разных коллегиях. Один раз даже были на разных сторонах в арбитражном процессе. Блин он у меня выиграл этот процесс. Хотя я был одним из лучших специалистов в этой области в Барнауле. Умный парень Данил.

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Гость

12:36:59 02-08-2023

Пиарщик

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