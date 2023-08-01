Алтайский депутат ГД предложил при мобилизации раздавать вещдоки и конфискат

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрили инициативу

01 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Telegram-канале о внесении в ряд законодательных актов поправок, предлагающих передавать гражданам и организациям вещественные доказательства.

"Поправки предусматривают безвозмездную передачу гражданам и организациям вещественных доказательств в рамках уголовных дел, а также конфискованных предметов административных правонарушений", – пояснил "Интерфакс".

Безвозмездная передача предусматривается в период мобилизации, военного положения или в военное время. Речь идет о вещдоках, подлежащих конфискации, реализации, утилизации или уничтожению.

Предметы могут быть переданы органам власти – для реализации возложенных на них полномочий, или ОНФ – для безвозмездной передачи гражданам и организациям в установленном правительством порядке.

Поправки уже одобрили в комитете ГД по госстроительству и законодательству.