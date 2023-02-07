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Алтайский депутат Малинкович предложил добавить танк на загранпаспорта

Так он решил напоминать иностранным пограничникам о том, что Россия может за себя постоять

07 февраля 2023, 07:54, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Алтайский депутат, представитель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил добавить на загранпаспорта россиян изображение танка. Об этом сообщает портал "Новые Известия".

"Это нужно затем, чтобы пограничники зарубежных стран, а это силовики данных стран, помнили, что Россия всегда сумеет за себя постоять, ответить своим обидчикам, дать сдачи и нанести огромный урон своим врагам", – сказал Малинкович.

Он предложил воспользоваться заминкой в выдаче загранпаспортов для того, чтобы начать выпускать документы с новым дизайном. Танк, по задумке депутата, должен располагаться между гербом и надписью Российская Федерация.

 

Комментарии 18

  • И вот за эти предложения им платят по пол миллиона в месяц.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В своё время малинковичей заставляли звёзды Давида пришивать к одежде Теперь малинкович решил нам танк к паспорту прилепить Кстати не нашёл в википедии про прохождении военной службы данным персонажем. Очередной уклонист? И непонятно, каким он боком к Алтайскому краю?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • крындец. нет других проблем
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Каждому депутату на лбу фаллос вытатуировать чтобы из далека видно было.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Когда начнут проверять депутатов на вменяемость?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • С каждым днем и часом, депутаты дурь несут несусветную, как будто перед концом света.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • У них там конкурс - кто придумает глупее идею, тот получит чупачупс.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, когда Путин уйдет
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Серёжа, несите дичь Земля плоская Спасибо Сережа, достаточно
    07 февраля, Гость   Ответить
  • И самое интересное они эту дичь несут - мы обсуждаем- им побоку - з\п капает.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Маловато будет.А вот рисунок ракеты и знак радиоопасности на ней-три треугольничка на жёлтом фоне-это как раз.А дипломату ес боррелю заслать по почте ранние записи андрюшки макаревича(когда он ещё был в себе)-песню словами:"Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, Как вянет листопад, И вороны кружат, Там, где раньше был цветущий сад."
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Хочу напомнить. Это все не настоящие Коммунисты. Это "Коммунисты России"
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше "серпастый-молоткастый" паспорт. Это точно будет вгонять в ступор.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть себе кочегаров или пчёлок на ягодицы добавит... умник.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Это все не настоящие Коммунисты. ***** А настоящих нет вообще. Зюгановцы точно также паразитируют на бюджете, как и все остальные "слуги народа", самодовольно захлёбываясь в халявных деньгах.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Молодец, делапут! Он сделал мой день...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Что б у него НОС во лбу вырос))))
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да это пустые заявления, ничего не будет, не обращайте внимания
    08 февраля, Гость   Ответить
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