Алтайский депутат Малинкович предложил добавить танк на загранпаспорта

Так он решил напоминать иностранным пограничникам о том, что Россия может за себя постоять

07 февраля 2023, 07:54, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Алтайский депутат, представитель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил добавить на загранпаспорта россиян изображение танка. Об этом сообщает портал "Новые Известия".

"Это нужно затем, чтобы пограничники зарубежных стран, а это силовики данных стран, помнили, что Россия всегда сумеет за себя постоять, ответить своим обидчикам, дать сдачи и нанести огромный урон своим врагам", – сказал Малинкович.

Он предложил воспользоваться заминкой в выдаче загранпаспортов для того, чтобы начать выпускать документы с новым дизайном. Танк, по задумке депутата, должен располагаться между гербом и надписью Российская Федерация.