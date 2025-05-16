Алтайский депутат Малинкович раскритиковал лекцию об истории публичных домов Барнаула
По его мнению, подобным мероприятиям не место на "Ночи музеев"
16 мая 2025, 18:25, ИА Амител
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович обратил внимание на лекцию "История публичных домов в Барнауле", которая пройдет в рамках "Ночи музеев". На своей странице во "ВКонтакте" он назвал лекцию "неприемлемой вещью".
"Что тут скажешь?! О вкусах с краевым Минкультом, конечно, не спорят, но оторопь берет. Можно, конечно, и историю помоек рассмотреть и историю отхожих мест, больше толку и смысла будет, ведь то вещь необходимая для функционирования любого населенного пункта. Но зачем культивировать историю публичных домов, это уродливое явление досоветской России?! <…> Безусловно, у каждого явления, даже у самого уродливого, есть своя история и свои позорные "традиции". Однако совсем другой, на мой взгляд, должна быть тематика "Ночи музеев", – написал он.
Позже Малинкович добавил, что руководство музея сообщило ему, что лекция "попала в программу случайно, это техническая ошибка, впредь такого не повторится. Из всех программ музея данная лекция удалена. Проводиться она не будет".
Также Малинкович написал, что "Ночи музеев" будет не хватать оригинального вклада "Сталин-центра", и что ему хотелось бы видеть мультимедийные лекции об истории большевистского движения, рабочих династий, органов госбезопасности, общественного полезного труда и ленинских субботников в Барнауле. "А нет, так прокляну, и не я один", – заключил он.
09:07:06 17-05-2025
Видимо, Малинковича не пригласили на лекцию. Чувствуется горечь депутата.
10:07:27 17-05-2025
Ну всё, теперь и идти не куда.
10:29:45 17-05-2025
Короче, из-за вот этого чудака (можно заменить букву) отменили лекцию, жителей лишили возможности иметь более полное представление об истории и традициях родного города.
10:49:16 17-05-2025
Почему Малинкович сам не прочел лекции на заявленные им темы? Имел бы большой успех! Петросян давно не гастролировал в Барнауле.
13:58:01 17-05-2025
Могу на следующий год прочесть лекцию по истории публичных домов Барнаула советского периода.
20:43:10 17-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (13:58:01 17-05-2025) Могу на следующий год прочесть лекцию по истории публичных д... Почему только советского? В 90е и более современное время вы уже не проводите исследований по этой теме?
23:15:55 17-05-2025
Гость (20:43:10 17-05-2025) Почему только советского? В 90е и более современное время вы... 90-2010 я дочитаю лекцию, если не против, с 2010 пусть кто-то еще подготовит, слишком длительный период исследований ни какого здоровья не хватит. (по библиотекам литературу разыскивать)))))
17:02:09 17-05-2025
что "Ночи музеев" будет не хватать оригинального вклада "Сталин-центра",
А вот историю кровавых сталинских репрессий, культ личности - это надо культивировать!!!???
20:29:06 17-05-2025
Хи-хи! Малинкович здесь был и наставил всем минусы!