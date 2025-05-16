Алтайский депутат Малинкович раскритиковал лекцию об истории публичных домов Барнаула

По его мнению, подобным мероприятиям не место на "Ночи музеев"

16 мая 2025, 18:25, ИА Амител

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович обратил внимание на лекцию "История публичных домов в Барнауле", которая пройдет в рамках "Ночи музеев". На своей странице во "ВКонтакте" он назвал лекцию "неприемлемой вещью".

"Что тут скажешь?! О вкусах с краевым Минкультом, конечно, не спорят, но оторопь берет. Можно, конечно, и историю помоек рассмотреть и историю отхожих мест, больше толку и смысла будет, ведь то вещь необходимая для функционирования любого населенного пункта. Но зачем культивировать историю публичных домов, это уродливое явление досоветской России?! <…> Безусловно, у каждого явления, даже у самого уродливого, есть своя история и свои позорные "традиции". Однако совсем другой, на мой взгляд, должна быть тематика "Ночи музеев", – написал он.

Позже Малинкович добавил, что руководство музея сообщило ему, что лекция "попала в программу случайно, это техническая ошибка, впредь такого не повторится. Из всех программ музея данная лекция удалена. Проводиться она не будет".

Также Малинкович написал, что "Ночи музеев" будет не хватать оригинального вклада "Сталин-центра", и что ему хотелось бы видеть мультимедийные лекции об истории большевистского движения, рабочих династий, органов госбезопасности, общественного полезного труда и ленинских субботников в Барнауле. "А нет, так прокляну, и не я один", – заключил он.