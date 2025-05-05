Алтайский депутат поддержал 20 юных талантов именной стипендией
Всего конкурс собрал почти 60 участников из разных уголков края
05 мая 2025, 16:30, ИА Амител
30 апреля в Алтайском крае опубликовали результаты ежегодного конкурса на получение стипендии депутата Государственной Думы, руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александра Терентьева. В этом году на участие откликнулись почти 60 школьников с отличной успеваемостью и внушительными спортивными достижениями.
Ребята из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также из 17 районов края – от Мамонтовского и Немецкого национального до Смоленского и Табунского – заявили о желании побороться за звание стипендиата. Всего в конкурсе участвовали 35 юношей и 24 девушки, учащиеся с 5-го по 10-й класс.
По результатам отбора 20 наиболее активных, дисциплинированных и спортивных отличников получили ежемесячную стипендию в размере 3448 рублей. Остальные участники конкурса не остались без внимания – им окажут единоразовую материальную поддержку.
Программу стипендиальной помощи, инициированную Александром Терентьевым, реализуют в регионе уже более десяти лет. За это время сотни школьников из малообеспеченных семей получили поддержку, которая помогла им раскрыть потенциал и достичь новых высот в учебе и спорте.
Талант – это только начало. Чтобы чего-то добиться, нужно еще и трудолюбие, целеустремленность, дисциплина, считает Александр Терентьев.
"Только своим трудом и упорством, помноженным на талант, можно добиться всего", – подчеркнул депутат.
Он поблагодарил всех участников за старание и желание развиваться, назвав их опорой и настоящей гордостью родителей.
Победителями стали ученики из Бийского, Немецкого, Павловского, Алтайского, Панкрушихинского, Крутихинского, Косихинского, Тальменского районов, а также Новоалтайска и Бийска.
16:52:41 05-05-2025
Из новости не ясно, стипендия из чего бюджета партии, зарплаты депутата или.. ?
17:04:26 05-05-2025
Даже сотку тысяч в месяц на всю кучку умников и умниц зажилил... Все что надо знать о наших депутатах.. Сейчас эССэРы заклюют, что другие и такого не делают. Согласен. Не делают. Но и пиариться суммой 3,5 тысячи (точнее меньше) на человека такое себе... Хотя любой пиар круче некролога. Так что пусть это на его совести будет.
09:00:33 06-05-2025
Спасибо боярин! Поклон тебе земной от твоих раболепных холопов...