Алтайский депутат пообещал помочь с ремонтом детской школы искусств в Сибирском
В здании протекает крыша и появилась плесень
13 мая 2025, 15:10, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев недавно посетил детскую школу искусств в поселке Сибирском. Там ему рассказали о необходимости срочного капремонта здания из-за проблем с крышей. Об этом ему рассказали глава Сибирского сельсовета Марина Захарьева, депутат районного собрания Светлана Купина и директор ДШИ. Парламентарий пообещал разобраться в ситуации и приложить все усилия для помощи в решении проблемы.
Приезд Александра Терентьева в Сибирский стал частью рабочего визита по малой родине его парттоварища и экс-главы сельсовета Олега Боронина. Соратники социалиста продолжают активно работать над развитием села, обращая внимание на насущные проблемы.
Один из главных вопросов – невозможность провести капитальный ремонт школы через существующие программы из-за множества владельцев в здании. На первом этаже расположены жилые квартиры, на втором – помещения, принадлежащие комитету культуры Первомайского района. Отсутствие муниципальной собственности осложняет процесс. Дополнительную обеспокоенность вызывает факт, что в 2026–2027 годах на капремонт закроют Сибирскую СОШ, и занятия для учащихся будут проводить в здании ДШИ, состояние которого оставляет желать лучшего.
"Дети должны получать знания в комфортных условиях. Если уже плесень добралась до потолков, стоит срочно предпринимать меры по устранению и ремонту", – сказал Александр Терентьев.
И добавил, что речь идет о здоровье детей. Социалисты будут искать возможности, чтобы отремонтировать школу.
Также депутат посетил мемориал Памяти в честь земляков, погибших в ходе спецоперации и других вооруженных конфликтов. Строительство мемориала начали при Олеге Боронине, который как истинный патриот переживал за каждого солдата.
По словам Александра Терентьева, Олег был вдохновителем создания Общественного штаба "Все для фронта, все для Победы!". Он всегда хотел помочь и действительно помогал. Мемориал символизирует признание заслуг погибших героев и глубокое уважение к тем, кто поставил мир и благополучие своей страны выше своей жизни.
16:48:21 13-05-2025
Очередной пиар Ререньтьева
Все депутаты молча помогают. А этот показушно
Только заголовок прочитал, стало ясно что очередная сказка про Терентьеаа.
Самому то не стрёмно ?
18:15:43 13-05-2025
Военный городок в ЗАТО Сибирский финансируется Министерством обороны на прямую из Москвы, минуя бюджет Алтайского края. Не?
20:32:38 13-05-2025
ВОЕННЫЙ город и там должно быть все лучшее и ВИП!! как?! почему на фото нищенские какие-то куличики?! Воруют там или что происходит??? я в шоке. Родня работали в Арзамасе, так онитам в СССР как сыры в маслах катались и еще и нам посылали всякие продукты дубленки и прочее, не говоря уже о том КАК у них выглядел город!!! а это на фотках ЧТО?! я в шоке, народ!
10:58:31 14-05-2025
Гость (18:15:43 13-05-2025) Военный городок в ЗАТО Сибирский финансируется Министерством... Потому что ЗАТО Сибирский и поселок Сибирский-это 2 разных образования. Откройте карту и посмотрите. Поселок Сибирский находится на жд станции Цаплино