Алтайский депутат пообещал помочь с ремонтом детской школы искусств в Сибирском

В здании протекает крыша и появилась плесень

13 мая 2025, 15:10, ИА Амител

Детская школа искусств в Сибирском / Фото: spravedlivo.ru

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев недавно посетил детскую школу искусств в поселке Сибирском. Там ему рассказали о необходимости срочного капремонта здания из-за проблем с крышей. Об этом ему рассказали глава Сибирского сельсовета Марина Захарьева, депутат районного собрания Светлана Купина и директор ДШИ. Парламентарий пообещал разобраться в ситуации и приложить все усилия для помощи в решении проблемы.

Приезд Александра Терентьева в Сибирский стал частью рабочего визита по малой родине его парттоварища и экс-главы сельсовета Олега Боронина. Соратники социалиста продолжают активно работать над развитием села, обращая внимание на насущные проблемы.

Один из главных вопросов – невозможность провести капитальный ремонт школы через существующие программы из-за множества владельцев в здании. На первом этаже расположены жилые квартиры, на втором – помещения, принадлежащие комитету культуры Первомайского района. Отсутствие муниципальной собственности осложняет процесс. Дополнительную обеспокоенность вызывает факт, что в 2026–2027 годах на капремонт закроют Сибирскую СОШ, и занятия для учащихся будут проводить в здании ДШИ, состояние которого оставляет желать лучшего.

"Дети должны получать знания в комфортных условиях. Если уже плесень добралась до потолков, стоит срочно предпринимать меры по устранению и ремонту", – сказал Александр Терентьев.

И добавил, что речь идет о здоровье детей. Социалисты будут искать возможности, чтобы отремонтировать школу.

Также депутат посетил мемориал Памяти в честь земляков, погибших в ходе спецоперации и других вооруженных конфликтов. Строительство мемориала начали при Олеге Боронине, который как истинный патриот переживал за каждого солдата.

Александр Терентьев на мемореале Памяти / Фото: spravedlivo.ru

По словам Александра Терентьева, Олег был вдохновителем создания Общественного штаба "Все для фронта, все для Победы!". Он всегда хотел помочь и действительно помогал. Мемориал символизирует признание заслуг погибших героев и глубокое уважение к тем, кто поставил мир и благополучие своей страны выше своей жизни.