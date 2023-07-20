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Алтайский депутат предложил выдавать оружие бригадам скорой помощи

Сергей Булаев возмутился тем, что в Яровом мужчина избил фельдшера

20 июля 2023, 13:53, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev
Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev

Депутат АКЗС Сергей Булаев высказался об инциденте в Яровом, где 17 июля мужчина избил фельдшера скорой помощи за отказ убрать машину с дороги.

"В Яровом негодяй жестоко избил фельдшера скорой помощи, когда тот исполнял свои обязанности – укладывал пациентку в машину. Это вопиющий случай! Безобразие!" – написал политик в телеграм-канале.

Булаев заявил, что Минздрав Алтайского края и полиция должны разобрать этот случай и принять меры по безопасности бригад скорой помощи, а также выразил мнение, что сотрудников скорой помощи следует вооружать ради их же безопасности.

"Считаю, у каждой бригады должно быть оружие для самообороны – электрошокер или травматический пистолет. Тогда ни один неадекват не сможет поднять руку на тех, кто спасает жизнь людей", – отметил он.

Алтайский край Яровое Происшествия

Комментарии 8

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Гость

14:04:57 20-07-2023

Будут новые объекты для нападения с целью завладения оружия. У депутата есть мозги?

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Джамшут

14:52:49 20-07-2023

Нападение на сотрудника скорой 10 лет и все.

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Гость

14:58:52 20-07-2023

Ума палата, ага! Полицаев то за применение оружия, в 98 % за решетку отправляют а тут, всю скорую пересажают!?

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Гость

15:00:45 20-07-2023

А медики защитить свое оружие смогут? Оно им надо? И на курсы телохранителей или охранников из отправлять, чтобы разрешение было? Пусть медициной занимаются. На крайняк можно сопровождение росгвардейца давать. А за нападение на медиков офигительные штрафы должны быть и уголовка. Они жизни спасают, приравнять к полиции при исполнении.

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Гость

15:01:17 20-07-2023

Ну, не подумала...

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Гость

15:16:08 20-07-2023

Выдать пистолеты и тампаксы. Попал и всразу кровь остановил.

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Гость

15:41:02 20-07-2023

Гость (14:58:52 20-07-2023) Ума палата, ага! Полицаев то за применение оружия, в 98 % за... вроде закон о самообороне пересмотрели

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Гость

15:45:52 20-07-2023

есть такое понятие как маршал. Маршал это профессиональный полицейский из спецотдела переодетый в медика или пассажира и ездящий с пистолетом за пазухой. Работает в случае нападений. По моему и у нас в России был закон от таких маршалах на транспорте включая и скорые тоже

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