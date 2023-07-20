Алтайский депутат предложил выдавать оружие бригадам скорой помощи

Сергей Булаев возмутился тем, что в Яровом мужчина избил фельдшера

20 июля 2023, 13:53, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: t.me/ssbulaev

Депутат АКЗС Сергей Булаев высказался об инциденте в Яровом, где 17 июля мужчина избил фельдшера скорой помощи за отказ убрать машину с дороги.

"В Яровом негодяй жестоко избил фельдшера скорой помощи, когда тот исполнял свои обязанности – укладывал пациентку в машину. Это вопиющий случай! Безобразие!" – написал политик в телеграм-канале.

Булаев заявил, что Минздрав Алтайского края и полиция должны разобрать этот случай и принять меры по безопасности бригад скорой помощи, а также выразил мнение, что сотрудников скорой помощи следует вооружать ради их же безопасности.