Алтайский депутат предложил выдавать оружие бригадам скорой помощи
Сергей Булаев возмутился тем, что в Яровом мужчина избил фельдшера
20 июля 2023, 13:53, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев высказался об инциденте в Яровом, где 17 июля мужчина избил фельдшера скорой помощи за отказ убрать машину с дороги.
"В Яровом негодяй жестоко избил фельдшера скорой помощи, когда тот исполнял свои обязанности – укладывал пациентку в машину. Это вопиющий случай! Безобразие!" – написал политик в телеграм-канале.
Булаев заявил, что Минздрав Алтайского края и полиция должны разобрать этот случай и принять меры по безопасности бригад скорой помощи, а также выразил мнение, что сотрудников скорой помощи следует вооружать ради их же безопасности.
"Считаю, у каждой бригады должно быть оружие для самообороны – электрошокер или травматический пистолет. Тогда ни один неадекват не сможет поднять руку на тех, кто спасает жизнь людей", – отметил он.
14:04:57 20-07-2023
Будут новые объекты для нападения с целью завладения оружия. У депутата есть мозги?
14:52:49 20-07-2023
Нападение на сотрудника скорой 10 лет и все.
14:58:52 20-07-2023
Ума палата, ага! Полицаев то за применение оружия, в 98 % за решетку отправляют а тут, всю скорую пересажают!?
15:00:45 20-07-2023
А медики защитить свое оружие смогут? Оно им надо? И на курсы телохранителей или охранников из отправлять, чтобы разрешение было? Пусть медициной занимаются. На крайняк можно сопровождение росгвардейца давать. А за нападение на медиков офигительные штрафы должны быть и уголовка. Они жизни спасают, приравнять к полиции при исполнении.
15:01:17 20-07-2023
Ну, не подумала...
15:16:08 20-07-2023
Выдать пистолеты и тампаксы. Попал и всразу кровь остановил.
15:41:02 20-07-2023
Гость (14:58:52 20-07-2023) Ума палата, ага! Полицаев то за применение оружия, в 98 % за... вроде закон о самообороне пересмотрели
15:45:52 20-07-2023
есть такое понятие как маршал. Маршал это профессиональный полицейский из спецотдела переодетый в медика или пассажира и ездящий с пистолетом за пазухой. Работает в случае нападений. По моему и у нас в России был закон от таких маршалах на транспорте включая и скорые тоже