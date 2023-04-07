Алтайский депутат стал региональным координатором рабочей группы по вопросам СВО

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько будет курировать гуманитарную помощь и поддержку участников спецоперации и их семей

07 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, заместитель председателя АКЗС и заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько возглавил рабочую группу по вопросам СВО на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Группа действует с конца прошлого года по предложению президента России. На федеральном уровне её возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В Алтайском крае, как и по всей стране, работа по оказанию помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей ведётся с самого начала мобилизации. По словам Дениса Голобородько, вместе с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Фондом социально-экономического развития края собрали уже более 20 млн рублей. Средства переводили крупные компании и предприятия, предприниматели и частные лица.

"Более 17 млн потратила на покупку снаряжения, необходимой техники и оборудования для наших бойцов. Все грузы формировались с учётом заявок военных частей, военных комиссаров и пожеланий самих военнослужащих. Эта работа продолжается и сейчас. По очень многим вопросам у нас налажено эффективное взаимодействие с самыми разными ведомствами и службами", – уточнил вице-спикер на недавнем совещании в АКЗС.

На мероприятии обсудили вопросы взаимодействия с федеральной рабочей группой. А также меры поддержки участников СВО и членов их семей. В регионе таких мер уже более 40, рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина. Но актуальным остаётся вопрос санаторно-курортного лечения и расширения льгот. А также и правовая защита участников СВО по некоторым вопросам, реабилитация тех, кто получил ранения, определение правового статуса для бойцов ЧВК и ряда добровольческих объединений.

"В крае проводится очень большая работа по оказанию помощи участникам СВО, поддержке семей, сбору средств на необходимое оборудование, формированию гуманитарных грузов. Все эти усилия важно объединить. Часто для разрешения важных вопросов требуется решение на федеральном уровне, обо всех темах мы сможем сигнализировать более оперативно", – добавил Денис Голобородько.