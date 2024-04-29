Алтайский драмтеатр снял с показа спектакль по пьесе Шендеровича*
Некоторые зрители возмущались тем, что у автора есть статус иноагента
29 апреля 2024, 17:25, ИА Амител
Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина
Алтайский краевой театр драмы снял с показа спектакль "Два ангела, четыре человека" по пьесе Виктора Шендеровича*. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"11 лет спектакль "Два ангела, четыре человека" был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шел практически всегда с 100% аншлагом. Но пришло время прощаться", – сказано в сообщении.
В руководстве театра на вопрос от зрительницы пояснили, что пьесу убрали из репертуара, потому что некоторые посетители возмущались наличием у ее автора статуса иноагента.
30 апреля в театре состоится прощальный показ комедии.
* Признан в России иностранным агентом
18:24:13 29-04-2024
В Росси давно пора отказываться от всякой смешной пустой ерунды и ставить на сцене замечательные пьесы русского писателя Юрия Полякова.
18:52:55 29-04-2024
Шендерович уже 2 года поливает грязью Россию. И руководству театра было не ясно, что спектакль надо давно убрать из репертуара. Странная позиция.
19:28:56 29-04-2024
Ещё и гонорары ему отчисляли, которые шли на поддержку укронацистов.
23:26:32 29-04-2024
Гость (19:28:56 29-04-2024) Ещё и гонорары ему отчисляли, которые шли на поддержку укрон... Вот этот факт возмутителен, отчислений денежных таким людям быть не должно. А то что спектакль в репертуаре это не преступление. Официальная позиция нашего государства что мы против культуры отмены. Если произведение не противоречит законам и ценностям государства, то не важно кто его автор.
15:03:54 30-04-2024
Гость (23:26:32 29-04-2024) Вот этот факт возмутителен, отчислений денежных таким людям ...
А какие ценности у государства? Можешь их назвать?
16:20:09 01-05-2024
Гость (15:03:54 30-04-2024) А какие ценности у государства? Можешь их назвать?...
А ему по телевизеру не сказали еще.
01:47:15 01-05-2024
Back in USSR. Печально