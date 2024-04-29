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Алтайский драмтеатр снял с показа спектакль по пьесе Шендеровича*

Некоторые зрители возмущались тем, что у автора есть статус иноагента

29 апреля 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина
Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы снял с показа спектакль "Два ангела, четыре человека" по пьесе Виктора Шендеровича*. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"11 лет спектакль "Два ангела, четыре человека" был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шел практически всегда с 100% аншлагом. Но пришло время прощаться", – сказано в сообщении.

В руководстве театра на вопрос от зрительницы пояснили, что пьесу убрали из репертуара, потому что некоторые посетители возмущались наличием у ее автора статуса иноагента.

30 апреля в театре состоится прощальный показ комедии.

* Признан в России иностранным агентом

культура театр

Комментарии 7

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Гость

18:24:13 29-04-2024

В Росси давно пора отказываться от всякой смешной пустой ерунды и ставить на сцене замечательные пьесы русского писателя Юрия Полякова.

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Гость

18:52:55 29-04-2024

Шендерович уже 2 года поливает грязью Россию. И руководству театра было не ясно, что спектакль надо давно убрать из репертуара. Странная позиция.

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Гость

19:28:56 29-04-2024

Ещё и гонорары ему отчисляли, которые шли на поддержку укронацистов.

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Гость

23:26:32 29-04-2024

Гость (19:28:56 29-04-2024) Ещё и гонорары ему отчисляли, которые шли на поддержку укрон... Вот этот факт возмутителен, отчислений денежных таким людям быть не должно. А то что спектакль в репертуаре это не преступление. Официальная позиция нашего государства что мы против культуры отмены. Если произведение не противоречит законам и ценностям государства, то не важно кто его автор.

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Гость

15:03:54 30-04-2024

Гость (23:26:32 29-04-2024) Вот этот факт возмутителен, отчислений денежных таким людям ...
А какие ценности у государства? Можешь их назвать?

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Гость

16:20:09 01-05-2024

Гость (15:03:54 30-04-2024) А какие ценности у государства? Можешь их назвать?...
А ему по телевизеру не сказали еще.

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Гость

01:47:15 01-05-2024

Back in USSR. Печально

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