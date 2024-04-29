Алтайский драмтеатр снял с показа спектакль по пьесе Шендеровича*

Некоторые зрители возмущались тем, что у автора есть статус иноагента

29 апреля 2024, 17:25, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы снял с показа спектакль "Два ангела, четыре человека" по пьесе Виктора Шендеровича*. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"11 лет спектакль "Два ангела, четыре человека" был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шел практически всегда с 100% аншлагом. Но пришло время прощаться", – сказано в сообщении.

В руководстве театра на вопрос от зрительницы пояснили, что пьесу убрали из репертуара, потому что некоторые посетители возмущались наличием у ее автора статуса иноагента.

30 апреля в театре состоится прощальный показ комедии.

* Признан в России иностранным агентом