Алтайский экономист рассказал, чем грозит возвращение в Россию Visa и Mastercard

Причин вновь отдавать этот рынок иностранцам нет, особенно для Алтая

19 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Карта системы Visa / Фото: unsplash.com / Go to CardMapr.nl's profile CardMapr.nl

О возможности скорого возвращения платежных систем сообщили на днях в Госдуме. Если карты вернутся, то россиянам будет удобнее путешествовать и совершать международные платежи, а для экспортно-ориентированного сектора бизнеса это упростит расчеты с иностранными партнерами. Есть мнения, что Visa обелит растущую сферу российского фриланса: сделки будут фиксироваться в банковских системах взамен распространенного использования крипты для оплаты услуг.

Резко покинув нашу страну в 2022 году, Visa и Mastercard в изменившихся политических условиях сегодня вновь заинтересованы в том, чтобы обрести российских клиентов. Об этом в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул заявил доцент кафедры региональной экономики управления Алтайского госуниверситета Валерий Мищенко.

"Один из самых известных показателей мировой экономики – это индекс Доу Джонса на Нью-Йоркской бирже. В него входят 30 фирм, в том числе и Visa. Она не такая большая, как Boeing, но характеризует интересный инструмент американской экономики. Visa и Mastercard обслуживают более миллиарда человек вне Америки. В России это было не так уж много, но какой-то процент страна им давала – в пределах 150 миллионов человек. Тем не менее современная фирма ценит любой процент, даже полпроцента, – для них это событие, потому что это оборот, это прибыли и так далее", – сказал Мищенко.

Правда, возвращаясь, компания не найдет уставших от наличности россиян. За три года банки переориентировались на выпуск карт национальной системы "Мир". По данным экономиста, отечественной платежкой сегодня пользуются 60% населения страны. Причин вновь отдавать этот рынок иностранцам нет, особенно для Алтайского края, где меньшее количество населения нуждается в международной карте для поездок за рубеж. Более того, внедрение "визы" может создать дополнительные риски для финансовой независимости страны и помешать развитию "Мира".

"Зачем нам это надо? Надо "Мир" развивать. Конечно, мы не будем соперничать с американцами, с Visa – прежде всего. Нам это очень трудно, потому что они имеют соглашения на обслуживание в банках", – заметил экономист.

Эксперт допускает, что если карты все-таки вернутся, то не скоро. Для этого стороны должны достигнуть значительных договоренностей. Без них работа международных платежей в России будет парализована – по меньшей мере, пока под санкциями находится 95% активов российской банковской системы. Изменилось и законодательство: российские власти требуют привязки платежных систем к национальной инфраструктуре, а это противоречит правилам Visa и Mastercard. Для банков же переход на "визовые" рельсы обернется масштабной работой: от переустановки программного обеспечения до поиска персонала. Так что массовой эмиссии карт пока не ждут.