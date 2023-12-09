Алтайский эксперт объяснил, зачем бизнесу регистрировать свой бренд

За прошлый год в Роспатент было подано 90 тысяч заявок по регистрации товарных знаков. В этом году, по октябрь, было подано свыше 100 тысяч заявок

09 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За полтора года в России увеличилось число брендов – на треть. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", такие данные указаны на портале "Бизнес-секреты" от Тинькофф. Эту тему в эфире прокомментировал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Евгений Госьков.

По его словам, за прошлый год в Роспатент было подано 90 тысяч заявок по регистрации товарных знаков. В этом году, по октябрь, было подано свыше 100 тысяч заявок. Схожая тенденция есть и в Алтайском крае.

"Самые популярные направления – это одежда и обувь, программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика, кондитерские, хлебобулочные изделия, вообще, в принципе, пищевые продукты и фармацевтика", – отметил Госьков.Официально закреплять права на бренд стали благодаря и новшествам в гражданском кодексе. С 29 июня право на регистрацию товарного знака получили физлица – раньше могли это делать только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Свою роль сыграл и колоссальный выход бизнеса на онлайн-площадки, считает Госьков.

"Сейчас идет очень большая работа в отношении маркетплейсов и внутри самих площадок на предмет того, что если предприниматель реализует товары, которых он не является производителем, то маркетплейс запрашивает данные о легальности использования товарного знака. Использование самостоятельного товарного знака, собственного для идентификации и индивидуализации себя – это только приветствуется", – отметил он.Председатель подчеркнул, что регистрация товарного знака дает не только узнаваемость, но и предоставляет экономические и налоговые льготы. Вместе с тем это возможность продавать франшизы.

Сейчас Минэкономразвития РФ планирует стимулировать компании использовать товарный знак как экономический актив и выводить российские бренды на международные рынки. Чтобы при регистрации бренда случайно не "сплагиатить", Роспатент пообещал поделиться с бизнесом инструментом, с которым работает сам. К платформе подключили искусственный интеллект – именно он анализирует текст и изображения. Получать эту услугу предприниматели скоро смогут бесплатно и круглосуточно.