Врач из Барнаула стала лучшим эндокринологом России
Еще одно призовое место занял барнаульский терапевт
11 июля 2023, 12:50, ИА Амител
Алла Вигель / Фото: alt-hospital.ru
Алла Вигель, заведующая эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы, выиграла во всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ — врач работает в больнице уже 25 лет.
Кроме того, третье место в номинации "Лучший участковый терапевт" заняла Наталья Скорцова, врач-терапевт участковый из больницы № 9 города Барнаула.
Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, и 200 тысяч – за третье.
13:21:18 11-07-2023
Ольга Брониславовна из городской поликлиники №7 - Лучший терапевт!!!
13:32:21 11-07-2023
Ольга Брониславовна из городской поликлиники №7 - Лучший терапевт!!!=====Поспешу поспорить с Вами...
14:09:47 11-07-2023
Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Они там по конкурсам шастают.
14:34:30 11-07-2023
Гость (14:09:47 11-07-2023) Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Он... Статья про зав. отделением стационара, а ты про поликлинику пишешь. Не в состоянии одно от другого отличить?
14:39:48 11-07-2023
Гость (14:09:47 11-07-2023) Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Он... Вы талон в больницу взять не можете?
14:27:03 11-07-2023
Вообще эндокринологов не хватает!
14:28:45 11-07-2023
Больше жалоб пишите
14:42:48 11-07-2023
Поздравляю! Всегда приятно читать такие новости.