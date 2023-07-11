Врач из Барнаула стала лучшим эндокринологом России

Еще одно призовое место занял барнаульский терапевт

11 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Алла Вигель / Фото: alt-hospital.ru

Алла Вигель, заведующая эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы, выиграла во всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ — врач работает в больнице уже 25 лет.

Кроме того, третье место в номинации "Лучший участковый терапевт" заняла Наталья Скорцова, врач-терапевт участковый из больницы № 9 города Барнаула.

Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, и 200 тысяч – за третье.