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Врач из Барнаула стала лучшим эндокринологом России

Еще одно призовое место занял барнаульский терапевт

11 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Алла Вигель / Фото: alt-hospital.ru
Алла Вигель / Фото: alt-hospital.ru

Алла Вигель, заведующая эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы, выиграла во всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ — врач работает в больнице уже 25 лет. 

Кроме того, третье место в номинации "Лучший участковый терапевт" заняла Наталья Скорцова, врач-терапевт участковый из больницы № 9 города Барнаула.

Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, и 200 тысяч – за третье.

Барнаул здравоохранение

Комментарии 8

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Гость

13:21:18 11-07-2023

Ольга Брониславовна из городской поликлиники №7 - Лучший терапевт!!!

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Гость

13:32:21 11-07-2023

Ольга Брониславовна из городской поликлиники №7 - Лучший терапевт!!!=====Поспешу поспорить с Вами...

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Гость

14:09:47 11-07-2023

Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Они там по конкурсам шастают.

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Гость

14:34:30 11-07-2023

Гость (14:09:47 11-07-2023) Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Он... Статья про зав. отделением стационара, а ты про поликлинику пишешь. Не в состоянии одно от другого отличить?

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Гость

14:39:48 11-07-2023

Гость (14:09:47 11-07-2023) Так вот почему к эндокринологу талон два месяца не взять. Он... Вы талон в больницу взять не можете?

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Гость

14:27:03 11-07-2023

Вообще эндокринологов не хватает!

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Гость

14:28:45 11-07-2023

Больше жалоб пишите

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Океана

14:42:48 11-07-2023

Поздравляю! Всегда приятно читать такие новости.

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