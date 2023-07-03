Алтайский футболист подписал контракт с клубом РПЛ

"Балтика" по итогам прошедшего сезона ФНЛ смогла заработать повышение

03 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Воспитанник барнаульского футбола стал игроком клуба Премьер-Лиги. 32-летний защитник Александр Жиров заключил контракт с дебютантом высшего российского дивизиона калининиградской "Балтикой".

Жиров родился в 1991 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Первым клубом Жирова в профессиональной карьере стало барнаульское "Динамо", в составе которого защитник выступал с 2010 по 2012 годы. Позже в карьере футболиста значились астраханский "Волгарь", махачкалинский "Анжи", томская "Томь", "Краснодар", красноярский "Енисей".

С 2018 по 2023 годы Жиров играл во второй немецкой бундеслиге за клуб "Зандхаузен". Причём некоторое время Жиров выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.

В этом году контракт защитника с "Зандхаузеном" закончился, и футболист заключил соглашение с "Балтикой" по схеме "1+1".