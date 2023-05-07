Алтайский футболист помог грозненскому "Ахмату" обыграть "Торпедо"

Владислав Камилов вышел в стартовом составе "Ахмата" и забил гол в ворота москвичей на 38-й минуте

07 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplas.com

Алтайский футболист помог грозненскому "Ахмату" одержать крупную победу в Москве. Матч 26 тура чемпионата российской премьер-лиги против "Торпедо" состоялся в столице 6 мая и завершился со счётом 5:1 в пользу команды из Чеченской Республики.

Полузащитник грозненцев Владислав Камилов вышел в стартовом составе "Ахмата" и забил гол в ворота москвичей на 38-й минуте, сделав счёт 3:0. До него забитыми мячами у грозненцев отметились Дарко Тодорович и Мохамед Конате. В середине второго тайма нападающий москвичей Илья Стефанович один мяч отыграл, но до окончания встречи тот же Конате и Гамид Агаларов ещё дважды поразили ворота торпедовцев, зафиксировав крупную победу "Ахмата". После успеха в Москве грозненцы занимают пятое место в таблице РПЛ. "Торпедо" на последнем – шестнадцатом месте.

Камилов родился в 1995 году в алтайском райцентре Калманка. С семилетнего возраста он тренировался в футбольной школе барнаульского "Динамо". В 2013 году Камилов дебютировал в главной команде края в рамках первенства второй лиги. Позже в карьере футболиста значились новотроицкая "Носта", астраханский "Волгарь", ярославский "Шинник", СКА-Хабаровск. С 2020 по 2022 годы полузащитник выступал в РПЛ за "Уфу". В сентябре прошлого года Камилов подписал контракт до 2025 года с "Ахматом".