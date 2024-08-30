Алтайский футболист вошел в окончательный состав сборной России по футболу
Ближайшие игры команда проведет со сборными Вьетнама и Таиланда
30 августа 2024, 10:31, ИА Амител
Воспитанник алтайского футбола вошел в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда. Итоговый список игроков назвал тренерский штаб россиян во главе с Валерием Карпиным.
Всего в списке 27 футболистов. Среди них – 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас. Он родился в 2002 году в Бийске. Там же начал заниматься футболом. Затем тренировался в барнаульской школе Смертина. С 2021 года полузащитник выступает за "Локомотив". Также в послужном списке футболиста два матча за сборную России.
Пятого сентября россияне проведут во вьетнамском Ханое контрольный матч против сборной этой страны, а седьмого, там же – в Ханое, соперником команды Валерия Карпина станут футболисты сборной Таиланда.
13:34:02 30-08-2024
Молодец Артем, не то что Соболев, который клялся в любви Спартаку, а ради денег перешел в газпромовский зенит. Теперь Соболь не скоро в сборную попадет!