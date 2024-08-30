Алтайский футболист вошел в окончательный состав сборной России по футболу

Ближайшие игры команда проведет со сборными Вьетнама и Таиланда

30 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Футбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331779

Воспитанник алтайского футбола вошел в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда. Итоговый список игроков назвал тренерский штаб россиян во главе с Валерием Карпиным.

Всего в списке 27 футболистов. Среди них – 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас. Он родился в 2002 году в Бийске. Там же начал заниматься футболом. Затем тренировался в барнаульской школе Смертина. С 2021 года полузащитник выступает за "Локомотив". Также в послужном списке футболиста два матча за сборную России.

Пятого сентября россияне проведут во вьетнамском Ханое контрольный матч против сборной этой страны, а седьмого, там же – в Ханое, соперником команды Валерия Карпина станут футболисты сборной Таиланда.