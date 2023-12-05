Алтайский футболист вошел в тройку лучших молодых игроков России в 2023 году

Артем Карпукас выступает в московском "Локомотиве"

05 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Воспитанник алтайского футбола вошел в тройку лучших молодых игроков России в 2023 году. Итоги голосования за премию "Первая пятерка" для футболистов не старше 21 года подвели в Детской футбольной лиге.

По результатам опроса специалистов полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас занял третье место. Он набрал 195 очков. Победителем в голосовании стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. 60 экспертов из ста назвали его лучшим. Это принесло Тюкавину 416 баллов. Второе место занял полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов, набравший 223 балла. Также в пятерке лучших молодых футболистов полузащитник самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков (180 очков) и защитник "Краснодара" Сергей Волков (169).



Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Там же начал заниматься футболом. Позже он тренировался в барнаульской спортшколе Алексея Смертина. С 2013 года занимался в Академии футбола московского "Локомотива". В сентябре 2020-го подписал контракт с основной командой.

В 2023 календарном году Карпукас провел за "Локомотив" в чемпионате России 24 матча и забил один гол. Также на счету футболиста один матч за сборную страны и семь игр в Кубке России.