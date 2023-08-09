Алтайский госуниверситет предлагает девять программ международной магистратуры

Это относительно новое направление обучения

09 августа 2023, 11:29, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский госуниверситет совместно с вузами-партнерами Центральной Азии ведет набор на программы международной магистратуры "Большого Алтая". Там есть девять естественно-научных, социально-экономических и гуманитарных направлений. В этом году на бесплатной (бюджетной) основе готовы принять порядка 30 магистрантов.

Какие есть направления?

Абитуриентам предлагают девять образовательных треков:

"Реклама и связи с общественностью" (профиль "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая"). "География" (профиль "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии"). "Экономика" (профиль "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг"). "История искусств" (профиль "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии"). "Прикладная информатика" (профиль "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии"). "Зарубежное регионоведение" (профиль "Этника тюрко-монгольского мира в современных арт-практиках"). "Прикладная математика и информатика" (профиль "Наука о данных и компьютерные технологии в биологии и медицине"). "Юриспруденция" (профиль "Правовые системы тюркских государств: обеспечение интеграционных процессов"). "Зарубежное регионоведение" (профиль "Тюркология").

Как и сколько по времени проходит обучение?

Обучение в магистратуре длится два или два с половиной года, проходит по индивидуальной стратегии, ориентированной на собственные научные и карьерные интересы студента. Формат – очный, очно-заочный и с применением дистанционных технологий в зависимости от профиля программы. Такой подход позволяет сделать процесс обучения удобным и совмещать активную научно-исследовательскую деятельность с работой.

Экспертами и ведущими исследователями программ выступают как ученые вузов-партнеров "Большого Алтая", так и представители крупнейших центров фундаментальных исследований приграничных регионов России.

Как подать документы?

Подать документы можно:

очно;

по почте;

на официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента";

с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Приемная комиссия работает по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу с 10:00 до 14:00. Получить подробную консультацию о программах магистратуры "Большого Алтая" можно по телефону (+7 3852) 291-222.

Магистратура "Большого Алтая" была открыта в 2021 году при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которое отметило проект АлтГУ "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", ориентированный на подготовку уникальных специалистов, способных решать научные и бизнес-задачи центральноазиатского региона.