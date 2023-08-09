Алтайский госуниверситет предлагает девять программ международной магистратуры
Это относительно новое направление обучения
09 августа 2023, 11:29, ИА Амител
Алтайский госуниверситет совместно с вузами-партнерами Центральной Азии ведет набор на программы международной магистратуры "Большого Алтая". Там есть девять естественно-научных, социально-экономических и гуманитарных направлений. В этом году на бесплатной (бюджетной) основе готовы принять порядка 30 магистрантов.
Какие есть направления?
Абитуриентам предлагают девять образовательных треков:
- "Реклама и связи с общественностью" (профиль "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая").
- "География" (профиль "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии").
- "Экономика" (профиль "Трансграничная торговля в Центральной Азии: менеджмент и маркетинг").
- "История искусств" (профиль "Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии").
- "Прикладная информатика" (профиль "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии").
- "Зарубежное регионоведение" (профиль "Этника тюрко-монгольского мира в современных арт-практиках").
- "Прикладная математика и информатика" (профиль "Наука о данных и компьютерные технологии в биологии и медицине").
- "Юриспруденция" (профиль "Правовые системы тюркских государств: обеспечение интеграционных процессов").
- "Зарубежное регионоведение" (профиль "Тюркология").
Как и сколько по времени проходит обучение?
Обучение в магистратуре длится два или два с половиной года, проходит по индивидуальной стратегии, ориентированной на собственные научные и карьерные интересы студента. Формат – очный, очно-заочный и с применением дистанционных технологий в зависимости от профиля программы. Такой подход позволяет сделать процесс обучения удобным и совмещать активную научно-исследовательскую деятельность с работой.
Экспертами и ведущими исследователями программ выступают как ученые вузов-партнеров "Большого Алтая", так и представители крупнейших центров фундаментальных исследований приграничных регионов России.
Как подать документы?
Подать документы можно:
- очно;
- по почте;
- на официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента";
- с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".
Приемная комиссия работает по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу с 10:00 до 14:00. Получить подробную консультацию о программах магистратуры "Большого Алтая" можно по телефону (+7 3852) 291-222.
Магистратура "Большого Алтая" была открыта в 2021 году при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которое отметило проект АлтГУ "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", ориентированный на подготовку уникальных специалистов, способных решать научные и бизнес-задачи центральноазиатского региона.
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