Алтайский кондитер объяснила, с чем связан рост цен на сладости

По словам предпринимателя, у производителей растут собственные расходы

22 ноября 2023, 07:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайский кондитер Алла Гефке рассказала о том, почему в России дорожают сладости. Ее слова передает радиостанция Бизнес ФМ Барнаул.

По словам кондитера, несколько лет цены на продукцию совсем не поднимались, но когда начали расти собственные расходы, выбора уже не было.

В одной из популярных торговых сетей рассказали, что доля "кондитерки" в 2023 году по сравнению с 2022-м выросла на 2%. И это достаточно высокая цифра, утверждает руководство сети. Рост обусловлен не только спросом, но и большим ассортиментом. Также отмечается, что сладостями люди заедают стресс в непростые времена.

Как отметила Алла Гефке, тренд на десерты у россиян появился в пандемию. Несмотря на то, что кондитерская готовила только на доставку, количество заказов увеличивалось.

Общероссийские цифры и вовсе заоблачные. К примеру "Орион интернейшнл евро" ("дочка" южнокорейской Orion Corporation) увеличила выручку на 45%, кировская "Сладкая слобода" – почти на 66%, а вологодский "Русский Бисквит" – на 36%. Кстати, несмотря на то, что сладкое в стране покупают все чаще, многие эксперты уверены, что сейчас в России все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни и питаться правильно, а не только сладко.