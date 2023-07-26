Всего региону удалось привлечь 18,5 млрд рублей федерального финансирования

26 июля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край активно пользуется инструментами федеральной поддержки. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, всего региону удалось привлечь 18,5 млрд рублей федерального финансирования.

Почти 12,5 млрд рублей пришлось на инфраструктурные бюджетные кредиты. С их помощью удалось построить мостовые переходы, автодороги, трансформаторную подстанцию, путепровод и другие важные объекты.

Также Алтайский край подал три заявки на специальные казначейские кредиты на общую сумму 4 млрд рублей. Одна из них, на автобусы, уже одобрена. Еще две находятся на рассмотрении.

В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что вместе с этим удалось привлечь 38 млрд внебюджетных инвестиций. Использование инфраструктурных кредитов позволило поддержать бизнес и создать комфортную среду для граждан.

Он также попросил выделить средства на строительство водозаборов и водонапорных башен для 56 муниципалитетов. Глава правительства сообщил, что соответствующее поручение будет дано, а также пожелал главе региона удачи на предстоящих выборах.