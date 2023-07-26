Алтайский край активно пользуется инструментами федеральной поддержки
Всего региону удалось привлечь 18,5 млрд рублей федерального финансирования
26 июля 2023, 21:59, ИА Амител
Алтайский край активно пользуется инструментами федеральной поддержки. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, всего региону удалось привлечь 18,5 млрд рублей федерального финансирования.
Почти 12,5 млрд рублей пришлось на инфраструктурные бюджетные кредиты. С их помощью удалось построить мостовые переходы, автодороги, трансформаторную подстанцию, путепровод и другие важные объекты.
Также Алтайский край подал три заявки на специальные казначейские кредиты на общую сумму 4 млрд рублей. Одна из них, на автобусы, уже одобрена. Еще две находятся на рассмотрении.
В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что вместе с этим удалось привлечь 38 млрд внебюджетных инвестиций. Использование инфраструктурных кредитов позволило поддержать бизнес и создать комфортную среду для граждан.
Он также попросил выделить средства на строительство водозаборов и водонапорных башен для 56 муниципалитетов. Глава правительства сообщил, что соответствующее поручение будет дано, а также пожелал главе региона удачи на предстоящих выборах.
09:19:57 27-07-2023
очень печально когда своих денег в регионах нет