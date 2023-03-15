Алтайский край будет искать поставщиков промышленного оборудования в Индии

В ближайшие дни делегация региона посетит индустриальную выставку в городе Ченнаи

15 марта 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Промышленные предприятия Алтайского края начнут закупать оборудование в Индии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Виталия Снесаря, который побывал в стране с региональной делегацией, краевые производители, в свою очередь, собираются заняться экспортом растительного масла.

По словам Снесаря, за последние 15 лет Алтайский край сделал существенный рывок в промышленности. Однако в основном производственные площадки работали с европейскими поставщиками, из-за чего сейчас местным компаниям приходится искать новых партнёров.

В ближайшие дни делегация посетит индустриальную выставку в городе Ченнаи.

"Там мы будем искать поставщиков оборудования, технологических линий, оборудования для машиностроения, пищепрома", – рассказал зампред.

Также сельхозпроизводители региона принимают участие в выставке аграрно-промышленного комплекса в Нью-Дели. Они предложили индийским партнёрам оптовые закупки производимого в регионе растительного масла – рапсового, льняного, подсолнечного.