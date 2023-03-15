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Алтайский край будет искать поставщиков промышленного оборудования в Индии

В ближайшие дни делегация региона посетит индустриальную выставку в городе Ченнаи

15 марта 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Промышленные предприятия Алтайского края начнут закупать оборудование в Индии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Виталия Снесаря, который побывал в стране с региональной делегацией, краевые производители, в свою очередь, собираются заняться экспортом растительного масла.

По словам Снесаря, за последние 15 лет Алтайский край сделал существенный рывок в промышленности. Однако в основном производственные площадки работали с европейскими поставщиками, из-за чего сейчас местным компаниям приходится искать новых партнёров.

В ближайшие дни делегация посетит индустриальную выставку в городе Ченнаи.

"Там мы будем искать поставщиков оборудования, технологических линий, оборудования для машиностроения, пищепрома", – рассказал зампред.

Также сельхозпроизводители региона принимают участие в выставке аграрно-промышленного комплекса в Нью-Дели. Они предложили индийским партнёрам оптовые закупки производимого в регионе растительного масла – рапсового, льняного, подсолнечного. 

Экономика

Комментарии 11

  • ...закупать оборудование в Индии.... Я правильно понял ?
    15 марта, Гость   Ответить
  • В Индию сырье продаем, получаем рупии скорее всего, куда-то их девать нужно вот и получается.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А было время, когда СССР поставлял различное оборудование и продукты промышленности в Китай и Индию.Что же с нами случилось? Почему мы допустили в 90-х к власти проходимцев-либералов во главе с чубайсами, соломянскими, кохами и прочим антироссийским сбродом?
    15 марта, Гость   Ответить
  • А было время, когда СССР...Да забудьте вы уже эти фантомные боли, от них одни только неприятности.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Позор! Россия сырьевой придаток технологичной Индии
    15 марта, Гость   Ответить
  • Проходили уже-швейцарские сыры,французские ледяные вина- теперь индийское оборудование... Успокойтесь,просто люди отдохнуть за казённый счёт съездили и, по дороге домой,сочинили сказочку для налогоплательщиков.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Да забудьте вы уже эти фантомные боли, от них одни только неприятности----Полностью согласен! То ли дело сейчас - одно сырье и никаких фантомных болей! Верной дорогой идем по пути Российской империи, которая лопаты в Японии закупала перед ПМВ
    15 марта, Гость   Ответить
  • А когда с Азией поссоримся у кого будем покупать?
    15 марта, Гость   Ответить
  • "А когда с Азией поссоримся у кого будем покупать?"- А Африка нам на что? Не торопитесь смеяться, про Китай и Индию еще недавно тоже смешно было...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, российская империя построила Трассиб за двадцать лет. Ссср строил БАМ вдвое дольше, притом, что БАМ вдвое короче. Советский учебник истории из головы вытряхните, в общем
    15 марта, Гость   Ответить
  • Верной дорогой идем по пути Российской империи, которая лопаты в Японии закупала перед ПМВ ---- про лопаты, которые Россия покупала в Японии - байка неизвестного происхождения, не подтвержденная вообще ничем. Но дурачки верят. Потому что дурачки
    15 марта, Гость   Ответить
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