Алтайский край оказался в аутсайдерах по "скрепности" регионов
Женщины здесь рожают первенца в 26-28 лет, а на одну женщину в среднем приходится меньше двух детей
31 мая 2024, 20:28, ИА Амител
Алтайский край оказался в аутсайдерах среди российских регионов по "скрепности". Как сообщает Telegram-канал Brief, женщины здесь рожают первенца в 26-28 лет, а на одну женщину в среднем приходится меньше двух детей.
Согласно данным Росстата, которые проанализировал проект "Если быть точным", больше всего семей, где первенец появляется раньше, а супруги имеют как минимум двоих детей, живет в республиках Северного Кавказа: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Там заводят обычно от двух до трех детей, а женщины впервые рожают в 23-25 лет. Замуж также выходят рано – средний возраст 24 года. Аборты не распространены, как и современные средства контрацепции.
Последнее место занимает Санкт-Петербург. Также среди аутсайдеров есть Алтайский край, Смоленская, Мурманская и Саратовская области.
21:07:30 31-05-2024
Там заводят обычно от 2 до 3 детей, Аборты не распространены, как и современные средства констрацепции.-------------- да ну))) либо аборты все же еще как распространены, либо детей по 7-8))))
07:40:46 01-06-2024
В Барнауле не нужны многодетные семьи. Администрация г.Барнаула всячески динамят выдачу участков для ИЖС многодетным. Но про это не принято говорить, вдруг в Москве узнают
08:35:07 01-06-2024
Какой дурак будет детей заводить в таких условиях????