Алтайский край оказался в аутсайдерах по "скрепности" регионов

Женщины здесь рожают первенца в 26-28 лет, а на одну женщину в среднем приходится меньше двух детей

31 мая 2024, 20:28, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Алтайский край оказался в аутсайдерах среди российских регионов по "скрепности". Как сообщает Telegram-канал Brief, женщины здесь рожают первенца в 26-28 лет, а на одну женщину в среднем приходится меньше двух детей.

Согласно данным Росстата, которые проанализировал проект "Если быть точным", больше всего семей, где первенец появляется раньше, а супруги имеют как минимум двоих детей, живет в республиках Северного Кавказа: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Там заводят обычно от двух до трех детей, а женщины впервые рожают в 23-25 лет. Замуж также выходят рано – средний возраст 24 года. Аборты не распространены, как и современные средства контрацепции.

Последнее место занимает Санкт-Петербург. Также среди аутсайдеров есть Алтайский край, Смоленская, Мурманская и Саратовская области.